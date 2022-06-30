Переданные Киеву пленные не были замешаны в военных преступлениях – Пушилин

Украинские пленные, которых передали Киеву, по данным властей ДНР, не были замешаны в военных преступлениях. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

При этом, по его словам, Украина пыталась сорвать обмен. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.