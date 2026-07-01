Фитнес-клуб в Балашихе прекратил работу без возврата средств клиентам

В Балашихе фитнес-клуб внезапно прекратил работу, оставив клиентов без тренировок. На его месте начал работать новый зал, при этом абонементы требуют приобретать заново. Связаться с представителями прежнего клуба невозможно, возврат денежных средств клиентам не осуществляется.

По словам специалистов, в подобных ситуациях потребители имеют право требовать возврат средств за неоказанные услуги, а также компенсацию и штраф. При затягивании обращения за возвратом денег существует риск невозможности их взыскания, особенно если компания находится в предбанкротном состоянии.

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