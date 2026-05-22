22 мая, 07:13

Политика

Госдеп одобрил продажу Украине оборудования для ЗРК HAWK на 108 млн долларов

Фото: AP Photo/Greg Baker

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине услуг и оборуования для поддержания работоспособности зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) HAWK. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Ориентировочная стоимость сделки составляет 108,1 миллиона долларов.

"Сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем укрепления безопасности страны-партнера, которая является фактором политической и экономической стабильности в Европе", – говорится в сообщении Госдепа.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о повышении вероятности того, что ядерное оружие может быть применено в украинском конфликте. По его словам, ядерное оружие может быть использовано, если возникнет угроза безопасности важным и наиболее уязвимым местам в стране.

Дипломат также добавил, что рост объемов производства вооружений в европейских странах говорит о подготовке к войне с Россией.

политиказа рубежом

