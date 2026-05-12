12 мая, 18:25

Происшествия

Ангар загорелся на площади 600 "квадратов" в подмосковном Долгопрудном

Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"

Ангар загорелся в подмосковном городском округе Долгопрудном. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

Ведомство уточнило, что огонь вспыхнул в здании по адресу проезд Строителей, дом 3. В МЧС указали, что огонь может распространиться на соседние строения.

В тушении задействованы 37 человек и 12 единиц техники.

Ранее склады автозапчастей загорелись в Уссурийске. Инцидент произошел на Сельскохозяйственной улице. К прибытию огнеборцев пламя охватило также открытую территорию рядом на площади около 1 400 квадратных метров.

Позже открытое горение удалось потушить. Огонь не распространился на соседние здания. В результате случившегося обошлось без погибших и пострадавших.

происшествияпожар

