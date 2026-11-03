Джонни Депп допустил возвращение к роли Джека Воробья в новом фильме франшизы

Фото: AP/Natacha Pisarenko

Актер Джонни Депп заявил о готовности вернуться к роли капитана Джека Воробья в шестой части "Пиратов Карибского моря". Об этом сообщает журнал TheWrap.

По словам артиста, он хотел бы завершить историю франшизы на более удачной ноте.

Как отметил Депп в интервью Entertainment Tonight во время рекламной кампании фильма "Эбенезер", его главное желание – "отправить их (Пиратов Карибского моря. – Прим. ред.) в плавание на более хорошей ноте", если все сложится так, как нужно.

Актер также подчеркнул, что готов работать с продюсером Джерри Брукхаймером над любым проектом, поскольку их связывает крепкая дружба. Депп добавил, что полностью доверяет специалисту.

Депп впервые сыграл Джека Воробья в фильме "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины", вышедшем в 2003 году. Всего он появился в пяти частях франшизы, последняя из которых вышла в 2017 году.

Ранее Брукхаймер рассказывал, что во франшизе "Пиратов Карибского моря" появятся два новых фильма. Первым проектом станет ребут, которым он занимается совместно со сценаристом Джеффом Натансоном, создателем истории "Мертвецы не рассказывают сказки".

Другим проектом руководит студия Марго Робби. Его сценарий пишет Кристина Ходсон, которая работала над фильмом "Хищные птицы".

