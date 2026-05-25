Врач Кондрахин назвал состояния, при которых секс грозит инсультом

Врачи предупредили о риске инсульта во время секса. Какие еще проблемы могут возникнуть вместо получения удовольствия, разбиралась Москва 24.

Инсульт "молодеет"

В России участились случаи инсультов, происходящих во время секса. По данным SHOT, на половую активность приходится 5% от общего числа приступов.

Журналисты отметили, что инсульты значительно "помолодели" за последнее десятилетие: сейчас с такими проблемами в больницы экстренно попадают пациенты за 30, но также немало и тех, кому 40–45. Врач-нейрохирург Вячеслав Рак пояснил в разговоре с изданием, что во время интимной близости частота сердечных сокращений может достигать 180 ударов в минуту, а давление значительно повышается.

Кроме того, приступы способны происходить из-за врожденных патологий. Наиболее опасная – артериовенозная мальформация (АВМ) сосудов головного мозга. Выявить ее возможно только с помощью КТ, МРТ или по факту произошедшего, поскольку долгое время симптомов может не быть.

Врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с Москвой 24 согласился с тем, что инсульты и инфаркты действительно помолодели. Эксперт связывает это с изменившимся образом жизни.

"Из "человека прямоходящего" многие превратились в "человека сидячего" – а значит, началась проблема гиподинамии, которую усугубляет употребление фастфуда, соли, алкоголь, а также стрессы и набор массы тела", – отметил он.

Сердце, по словам врача, тоже способно "лениться", поэтому оно не подстраивается под серьезные активности, которые становятся чрезмерными.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Что касается секса, это физическая нагрузка, даже если она приятная, то считается достаточно серьезной для центральной нервной системы, кровообращения и сердца. Мозг при этом получает больше крови, для чего нужно разгонять частоту сердечных сокращений.

Проблема во время близости возникает в том случае, когда человек непривычен к нагрузке, поэтому ее увеличение может привести к инсульту на фоне высокого артериального давления. Причем последнее поднимается у всех, но в норме оно должно без труда снизиться. Если же человек изначально оказывается с высоким давлением, то в процессе оно становится еще больше. В результате происходит перенапряжение сосудистой стенки, ее разрыв и, как следствие, инсульт, заключил врач.

Следить за нормой

Симптомы патологии у мужчин и женщин различаются не слишком сильно. У тех и других сначала происходит изменение положения угла рта, искривление линий губ, асимметрия лица или глаза. Затем появляется несвязность речи, заторможенность, разъяснил Андрей Кондрахин.

"Человек не может нормально объяснить, что произошло. Иногда начинает спотыкаться, понимая: что-то не так, но не осознавая, что нога перестала слушаться. А рука, которой он обычно пользовался, резко ослабевает – например, выпадает чашка с водой. Может появиться "каша во рту": человек что-то говорит и при этом ничего не понятно", – уточнил он.

При этом внешне пострадавший иногда выглядит абсолютно здоровым. У женщин обычно быстрее теряется речь, у мужчин в основном реагируют мышцы конечностей.

"Самая экстренная помощь, которую можно оказать самостоятельно, – положить человека, лучше на бок (может быть непроизвольная рвота), снять нагрузку, измерить давление, дать препараты для его снижения и вызвать скорую. Объяснить оператору ситуацию и симптомы", – добавил Кондрахин.

Если вовремя сориентировать бригаду, она поймет, что состояние критическое, и пошлет специализированную машину. В первые сутки можно спасти ситуацию, но чем больше времени проходит, тем тяжелее будет реабилитация, пояснил кардиолог.

"Чтобы укрепить сосуды заранее, нужно, прежде всего, следить за артериальным давлением и не допускать его повышения. Снизить количество поваренной соли до 5 граммов в сутки (лучше использовать ее только для консервирования, а в обычной жизни обходиться без нее). Важно следить за уровнем сахара в крови и холестерином", – обратил внимание врач.

Также нужно давать себе минимальную физическую нагрузку – например, ходить за хлебом пешком, спускаться по лестнице (подниматься, если тяжело, можно на лифте), но ежедневно 40 минут делать что-либо для сердечно-сосудистой системы.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук По сути, о состоянии сосудов можно судить по артериальному давлению. Если "оно прыгает, сосуды испытывают нагрузку – это говорит о том, что они могут рано или поздно порваться. Давление должно быть стабильно около 120 на 80 в любом возрасте (если ниже – это гипотония, другая крайность)

Допустимы показатели до 140 на 90, но только во время физической нагрузки. Если, например, человек занимается в огороде, а давление растет – это признак того, что сосуды не справляются.

"Кроме того, те, кто страдает от лишнего веса, рискуют пострадать от инсульта больше, потому что сердце работает с учетом определенной массы тела. Превышение этого показателя увеличивает нагрузку на орган, которому надо прокачать кровь во все ткани, так как их стало больше и они стали дальше от сердца", – пояснил Кондрахин.

В процессе физической активности, в том числе и во время секса, могут возникнуть не только инсульты, но и другие проблемы. Например, растяжения мышц и надрывы, растяжения связок.

"Все зависит от того, насколько грамотно и удачно выполняются движения. Если неправильно выбрать позицию, можно повредить и мышцы, и суставы, и связочный аппарат. В основном страдает опорно-двигательный аппарат. Например, в зоне риска находится даже шея, если нагрузка на нее оказалась чрезмерной по разным причинам", – добавил он.

С точки зрения физического воздействия на организм, если человек неподготовленный, то некоторые моменты могут оказаться травмоопасными. Главное – быть внимательным к своему телу и не делать то, на что оно не способно, заключил врач.

