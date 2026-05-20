Эксперт Маклакова призвала женщин не заставлять мужей присутствовать на родах

Актриса Марина Федункив не поддержала идею парных родов: она заявила, что этот процесс не сближает супругов, а в некоторых случаях и вовсе дает обратный эффект. Реально ли это, разбиралась Москва 24.
"Мешает работать"
Актриса Марина Федункив выступила против концепции партнерских родов на шоу "Вопрос ребром". Она рассказала, что в ее случае супруг не присутствовал во время появления малыша на свет (звезда родила сына Теодора осенью 2024 года, когда ей было 53 года).
Звезда "Реальных пацанов" назвала заблуждением мнение о том, что совместное пребывание на родах сближает партнеров. По ее словам, многие женщины ошибочно рассчитывают пробудить в мужчине большее уважение и ценность через такой опыт, однако в реальности эти надежды редко себя оправдывают.
В свою очередь, врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева в разговоре с Москвой 24 также раскритиковала идею партнерских родов.
"Конечно, если муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках – это хорошо. Но когда начинаются потуги, это картинка не для слабонервных, поскольку происходят не самые приятные с эстетической точки зрения вещи", – объяснила эксперт.
При этом многие женщины сами не хотят демонстрировать роды, отметила она.
Эксперт предупредила, что в таком процессе никогда нельзя запрограммировать результат: роды в любой момент могут пойти не так. Женщинам с патологическим течением беременности тоже не стоит звать с собой мужей – рядом должны быть только профессионалы.
"Что касается вопроса сближения пары, оно происходит в процессе беременности, а не при родах. Желание совместно воспитывать малыша определяется более значимыми вещами: насколько желанный ребенок, как тяжело он достался", – считает врач.
В свою очередь, совместные занятия по подготовке к родам (правильное дыхание, упражнения) являются хорошей практикой, в которой мужчина как раз должен участвовать, подчеркнула Ерофеева.
"Неизвестно, как все обернется"
Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с Москвой 24 обратила внимание на то, что поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи.
"В моей практике были истории, когда после партнерских родов мужчина говорил: "Я не могу заниматься сексом с женой после того, что увидел". И это не про сохранение мужской психики, а про сохранение супружеских отношений в целом. Неизвестно, как все может обернуться. Например, на обычную операцию тоже никого не зовут – ни мужчин, ни женщин. Вся поддержка – либо до, либо после", – сказала эксперт.
При этом шок из-за родов – это не особенность психики мужчин. Реакция может быть у любого: у мамы, бабушки и так далее. Даже у медиков случаются моменты, когда им морально тяжело даются определенные манипуляции, объяснила психолог.
"Профотбор происходит еще в институте: вдруг выясняется, что при виде большого количества крови человеку плохо и он не может себя собрать. Если студент не справится с этой реакцией, ему будет сложно стать врачом", – отметила Панфилова.
В свою очередь, психолог Наталья Маклакова подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что с партнером важно обсуждать процесс родов и не заставлять присутствовать на них. Любое действие, совершенное насильственно, не принесет ничего положительного.
Чтобы подготовить пару к родам, а также объяснить, как именно они проходят, эксперт посоветовала посетить психолога при роддоме. Специалисты, которые там работают, зачастую являются доулами и ведут пары на курсах: учат дышать, рассказывают обо всем, подготавливают, делятся опытом, заключила Маклакова.