Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 17:57

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Маклакова призвала женщин не заставлять мужей присутствовать на родах

"Картинка не для слабонервных": нужно ли мужчинам присутствовать на родах

Актриса Марина Федункив не поддержала идею парных родов: она заявила, что этот процесс не сближает супругов, а в некоторых случаях и вовсе дает обратный эффект. Реально ли это, разбиралась Москва 24.

"Мешает работать"

Фото: 123RF.com/dmitrytph

Актриса Марина Федункив выступила против концепции партнерских родов на шоу "Вопрос ребром". Она рассказала, что в ее случае супруг не присутствовал во время появления малыша на свет (звезда родила сына Теодора осенью 2024 года, когда ей было 53 года).

Нельзя мужчине показывать то, чего он не должен видеть. Если бы это нужно было, природа бы создала так. Мы (малыша. – Прим. ред.) даже помыли чуть-чуть. <...> Тогда папу позвали, чтобы он посмотрел.
Марина Федункив
актриса

Звезда "Реальных пацанов" назвала заблуждением мнение о том, что совместное пребывание на родах сближает партнеров. По ее словам, многие женщины ошибочно рассчитывают пробудить в мужчине большее уважение и ценность через такой опыт, однако в реальности эти надежды редко себя оправдывают.

В свою очередь, врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Любовь Ерофеева в разговоре с Москвой 24 также раскритиковала идею партнерских родов.

"Конечно, если муж поддерживает, держит за локоть, гладит по плечу, помогает принять удобную позицию при болезненных схватках – это хорошо. Но когда начинаются потуги, это картинка не для слабонервных, поскольку происходят не самые приятные с эстетической точки зрения вещи", – объяснила эксперт.

При этом многие женщины сами не хотят демонстрировать роды, отметила она.

И если будущая мама против, а мужчина настаивает, мы слушаем женщину. Если оба хотят, нужно понимать, что при виде крови и боли будущий отец может потерять сознание, особенно если он далек от медицины. Кстати, многие медики совершенно не желают участвовать в родах жены. На мой взгляд, это мешает профессионалам работать, потому что акушерство – это экстренная помощь.
Любовь Ерофеева
врач – акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения и здоровья, эксперт ВОЗ

Эксперт предупредила, что в таком процессе никогда нельзя запрограммировать результат: роды в любой момент могут пойти не так. Женщинам с патологическим течением беременности тоже не стоит звать с собой мужей – рядом должны быть только профессионалы.

"Что касается вопроса сближения пары, оно происходит в процессе беременности, а не при родах. Желание совместно воспитывать малыша определяется более значимыми вещами: насколько желанный ребенок, как тяжело он достался", – считает врач.

В свою очередь, совместные занятия по подготовке к родам (правильное дыхание, упражнения) являются хорошей практикой, в которой мужчина как раз должен участвовать, подчеркнула Ерофеева.

"Неизвестно, как все обернется"

Фото: 123RF.com/auremar

Семейный психолог Наталья Панфилова в беседе с Москвой 24 обратила внимание на то, что поддержка во время родов и наблюдение за физиологическими процессами – это разные вещи.

"В моей практике были истории, когда после партнерских родов мужчина говорил: "Я не могу заниматься сексом с женой после того, что увидел". И это не про сохранение мужской психики, а про сохранение супружеских отношений в целом. Неизвестно, как все может обернуться. Например, на обычную операцию тоже никого не зовут – ни мужчин, ни женщин. Вся поддержка – либо до, либо после", – сказала эксперт.

Что касается тех пар, где партнерские роды смогли укрепить отношения, то здесь, например, муж мог быть причастен к медицине. В такой ситуации он способен применить профессиональные знания, гордиться собой. Например, он мог быть встроен в процесс, помогать, что даст ему ощущение пользы. И женщина понимает: благодаря мужу ей вовремя вытирали пот со лба, приносили воду и так далее. Но, на мой взгляд, такие случаи крайне редки.
Наталья Панфилова
семейный психолог

При этом шок из-за родов – это не особенность психики мужчин. Реакция может быть у любого: у мамы, бабушки и так далее. Даже у медиков случаются моменты, когда им морально тяжело даются определенные манипуляции, объяснила психолог.

"Профотбор происходит еще в институте: вдруг выясняется, что при виде большого количества крови человеку плохо и он не может себя собрать. Если студент не справится с этой реакцией, ему будет сложно стать врачом", – отметила Панфилова.

В свою очередь, психолог Наталья Маклакова подчеркнула в разговоре с Москвой 24, что с партнером важно обсуждать процесс родов и не заставлять присутствовать на них. Любое действие, совершенное насильственно, не принесет ничего положительного.

Всегда больше эффекта и радости от того, что человек делает добровольно. При этом признаков, что конкретной паре противопоказаны парные роды, нет. Когда работаешь на сеансе, видишь, как у людей устроена психика, кто способен нормально отреагировать, а кто нет.
Наталья Маклакова
психолог

Чтобы подготовить пару к родам, а также объяснить, как именно они проходят, эксперт посоветовала посетить психолога при роддоме. Специалисты, которые там работают, зачастую являются доулами и ведут пары на курсах: учат дышать, рассказывают обо всем, подготавливают, делятся опытом, заключила Маклакова.

Читайте также


Старкина Маргарита

обществоистории

Главное

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

Чем опасны погодные качели и как подготовить к ним организм?

При смене погоды сосуды не успевают вовремя расшириться, чтобы улучшить кровоток

Накануне неблагоприятного прогноза стоит нормализовать режим дня

Читать
закрыть

Чем может быть опасен самостоятельный туризм?

Без страховки сумма на самостоятельное лечение может быть очень большой

При нарушении законов страны есть риск попасть под уголовную ответственность

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика