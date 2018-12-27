Зарплаты работников госучреждений Москвы проиндексируют с 1 января

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Сергей Собянин подписал постановление об индексации зарплат работников госучреждений столицы на 4,9% с 1 января 2019 года. Текст документа был опубликован на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Произвести с 1 января 2019 года индексацию на 4,9% размеров окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников государственных казенных, бюджетных и автономных учреждений города Москвы", – сказано в постановлении мэра. В документе также отмечается, что речь идет о тех работниках, на которых "не распространяется действие положений указов президента РФ в части проведения мероприятий по доведению оплаты труда до соответствующего уровня".

Контролировать то, как проходит индексация зарплат, Собянин поручил заместителям мэра Москвы.

Кроме того, 27 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выслушал доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, главы Минфина Антона Силуанова, министра труда Максима Топилин и главы ПФР Антона Дроздова. Они сообщили премьеру о том, что пенсионная система страны полностью готова к индексации пенсий в 2019 году.