Медведев заслушал доклады о готовности к индексации пенсий в 2019 году

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Дмитрий Медведев выслушал доклады вице-премьера Татьяны Голиковой, министра финансов Антона Силуанова, министра труда Максима Топилин и главы ПФР Антона Дроздова. Все они заверили главу правительства, что пенсионная система полностью готова к выплатам повышающихся в 2019 году пенсий. Об этом сообщается на сайте правительства.

В ходе совещания Голикова отметила, что вся подготовительная работа завершена. В свою очередь глава Минфина Силуанов заверил, что в бюджете предусмотрены средства на индексацию.

"Деньги, необходимые для пенсионных изменений, которые были приняты в текущем году, и на финансовое обеспечение той индексации, о которых говорила Татьяна Алексеевна, предусмотрены в полном объеме в федеральном бюджете как на следующий год, так и на предстоящую трехлетку", – сказал министр финансов.

По словам Голиковой, на обозначенные цели в следующем году дополнительно выделят 341 миллиард рублей. Она обратила внимание, что среднее увеличение пенсий в 2019 году затронет 30 миллионов 778 тысяч граждан. Речь идет о неработающих пенсионерах по старости.

"С 1 января 2019 года предполагается увеличение на 25% фиксированного размера пенсий для тех граждан, которые имеют стаж работы на селе 30 лет и проживают в сельской местности", – сказала вице-премьер.

Голикова констатировала, что среднее увеличение пенсий составит одну тысячу рублей. Она напомнила, что за последние 12 месяцев средний размер сложился размер пенсий, равный 14 414 рублям. Увеличение на тысячу поднимет средний размер в 2019 году до 15 414 рублей.

По ее словам, при этом для каждого человека это будет индивидуальное повышение – выше инфляции. Это значит, что 1 января индексация пенсий составит 7,05%.

Она также привела примеры расчетов пенсий. В частности, для граждан, которые на 31 декабря уходящего года имеют средний размер пенсий от 10 тысяч до 11 500 рублей, прибавка составит 761,4 рубля.

"Если средний размер пенсии составляет 13 475 рублей; то увеличение составит 933,3 рубля. Для граждан, у которых размер пенсии составляет 20 500 рублей, у них увеличение составит 1 670,5 рубля", – пояснила Голикова, отметив, что тем самым усредняется размер индексации.

Тем временем Максим Топилин отметил, что были приняты необходимые законодательные изменения. А глава ПФР заявил, что Пенсионный фонд обеспечен необходимыми средствами. "Все необходимые средства в кредитные организации, на Почту уже направлены. Работа по всем регионам идет штатно", – подчеркнул Дроздов.

Медведев же призвал коллег не забывать, что главная цель всех пенсионных преобразований связана с улучшением жизни пенсионеров и повышением ее уровня.

Ранее сообщалось, что январскую пенсию пенсионеры получат с 28 декабря. А уже с 3 января пенсию начнут доставлять через "Почту России".

В конце ноября Госдума продлила закон о заморозке накопительной части пенсии до 2021 года. Пенсионный фонд будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса.