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10:42

Пенсионеры получат январскую пенсию с 28 декабря

экономика общество

10:42

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Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря

С 28 декабря Пенсионный фонд России начнет перечислять в банковские организации пенсию за январь. С 3 января пенсию начнут доставлять через "Почту России", сообщает пресс-служба ПФР.

"Тем, кто получает пенсию в начале года через кредитные организации, средства будут доставлены уже с 28-29 декабря. Доставка пенсий "Почтой России" будет осуществляться с учетом графика работы отделений начиная с 3 января", – сообщили в ПФР.

Как уточняется, доставка пенсий во многом зависит от графика, который установлен в конкретном регионе.

Ранее стало известно, что с января страховая пенсия по старости для неработающих вырастет в среднем на тысячу рублей после того, как ее проиндексируют на 7,05 процента. Точный размер прибавки уточняется индивидуально. Например, пенсия в шесть тысяч рублей увеличится на 423 рубля, а в десять тысяч рублей – на 705 рублей.

экономика общество

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