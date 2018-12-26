Пенсионеры получат январскую пенсию с 28 декабря

Январские пенсии начнут выплачивать с 28 декабря

С 28 декабря Пенсионный фонд России начнет перечислять в банковские организации пенсию за январь. С 3 января пенсию начнут доставлять через "Почту России", сообщает пресс-служба ПФР.

"Тем, кто получает пенсию в начале года через кредитные организации, средства будут доставлены уже с 28-29 декабря. Доставка пенсий "Почтой России" будет осуществляться с учетом графика работы отделений начиная с 3 января", – сообщили в ПФР.



Как уточняется, доставка пенсий во многом зависит от графика, который установлен в конкретном регионе.

Ранее стало известно, что с января страховая пенсия по старости для неработающих вырастет в среднем на тысячу рублей после того, как ее проиндексируют на 7,05 процента. Точный размер прибавки уточняется индивидуально. Например, пенсия в шесть тысяч рублей увеличится на 423 рубля, а в десять тысяч рублей – на 705 рублей.