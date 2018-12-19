В ПФР объяснили принцип расчета прибавки к пенсии

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Пенсионный фонд объяснил, как с 2019 года будет рассчитываться прибавка к пенсии, передает РИА Новости.

С января страховая пенсия по старости для неработающих вырастет в среднем на тысячу рублей после того, как ее проиндексируют на 7,05 процента. Точный размер прибавки уточняется индивидуально. Например, пенсия в шесть тысяч рублей увеличится на 423 рубля, а в десять тысяч рублей – на 705 рублей.

По оценкам экспертов, средняя пенсия россиянина в 2019 году может вырасти до 15 400 рублей. При этом работающие пенсионеры прибавку получать не будут. Когда они прекратят трудовую деятельность, выплаты увеличатся с учетом всех индексаций, произведенных за время их работы.

Средняя пенсия по России на 1 июля 2018 года составляла 14 тысяч 144 рубля. Однако до этой отметки не дотягивают средние пенсии в 46 регионах.