Заморозку накопительной части пенсии продлили до 2021 года

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Закон о продлении заморозки накопительной части пенсии россиян до 2021 года принят на заседании Госдумы 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Отныне Пенсионный фонд будет учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса. Аналогичное правило установлено в отношении периода 2014-2020 годов.

Ожидается, что реализация закона уменьшит трансферт из федерального бюджета в ПФР на 609,1 миллиарда рублей.

По словам члена думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ольги Баталиной, принятое решения является вынужденной мерой, которая не укрепляет доверие к пенсионной системе. Парламентарий считает, что накопительная пенсионная система должна быть добровольной, а длинные деньги пенсионных фондов должны работать на экономику страны, стимулируя ее рост.

В начале октября министр труда и соцзащиты Максим Топилин пообещал, что людям предпенсионного возраста больше не придется собирать справки для получения льгот. Этим займутся сотрудники Пенсионного фонда.

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