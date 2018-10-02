Людей предпенсионного возраста избавят от необходимости собирать справки на льготы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Людям предпенсионного возраста больше не придется собирать справки для получения льгот. Этим будут заниматься сотрудники Пенсионный фонда, пишет РИА Новости.

Пенсионный фонд будет самостоятельно предоставлять все данные в электронном виде в органы социальной защиты, в налоговую, работодателям и в другие службы. Это освободит от необходимости собирать справки, сказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

"Если человек обратился в налоговую службу за льготой в предпенсионном возрасте, то на него, соответственно, будет поступать подтвержденный формат из пенсионного фонда", – подчеркнул Топилин.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов сообщил, что в фонде работают над программным обеспечением, с помощью которого фонд будет передавать электронную информацию, необходимую для предоставления льгот.

"Мы уже начали работать над новым программным обеспечением, которое готовы внедрить с 1 января 2019 года", – сказал Дроздов.

Также ПФР планируют наладить электронное взаимодействие с работодателями. По словам Дроздова, на сегодняшний день фонд подписал около 700 тысяч соглашений с работодателями об электронном взаимодействии для назначения пенсий.

"Полагаю, что в организации работы с предпенсионерами этот опыт также может быть использован", – заключил Дроздов.

Ранее сообщалось, что к 2030 году размер пенсий в России должен достигнуть 2,5–3 прожиточных минимумов.

В конце декабря 2017 года Госдума приняла закон об индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам в 2018 году. Кроме того, установили единый индекс роста страховых пенсий в размере, превышающем величину инфляции.

Таким образом, с 1 января стоимость пенсионного коэффициента увеличилась на 1,037 и составляет 81,49 рубля. Фиксированная выплата к страховой пенсии также индексируется на 1,037 – до 4982,9 рубля.