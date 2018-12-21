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15:17

Как изменятся цены на проезд в транспорте Москвы

транспорт

15:17

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стоимость билетов "Единый" на одну и две поездки не изменится третий год подряд, сообщает Агентство "Москва". Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции.

Некоторые билеты, непопулярные у пассажиров, упразднят. В целом же тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 5,1%. По новым ценам проездные будут продавать со 2 января.

Проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте вырастет на 2 рубля и составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей. Проезд по тарифу "90 минут" на карте "Тройка" будет стоить 59 рублей – на три рубля больше, чем в 2018 году.

Билет "Единый" на 60 поездок составит 1,9 тысячи рублей вместо одной тысячи 765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, поскольку большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее.

Как рассказали в департаменте транспорта, вопрос о необходимости увеличения тарифов подняли крупнейшие перевозчики Москвы, связав это с инфляцией, а также ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти.

Кроме того, расходы увеличились из-за активного расширения метро – только в этом году открылось 15 станций. Еще одна причина – развитие маршрутной сети города и добавление новых маршрутов и остановок.

В 2019 году также незначительно изменится стоимость безлимитных билетов. В частности, "Единый" на 30 суток будет стоить 2 тысячи 170 рублей вместо 2 тысяч 75 рублей, на 90 дней – 5 тысяч 430 рублей вместо 5 тысяч 190 рублей. Льготный билет для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц в метро будет стоить 395 рублей вместо 380, на наземный транспорт – 260 рублей вместо 250.

Помимо этого, будут отменены несколько непопулярных билетов. Вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней. Стоить он будет 1 тысячу 140 рублей. Также упразднят билеты "Единый" на 20 и 40 поездок и семь суток. Пассажиры смогут заменить их билетом "Кошелек" карты "Тройка".

Ранее сообщалось, что стоимость проезда в пригородных электропоездах в пределах Москвы с 1 января вырастет на два рубля, составив 36 рублей.

Проезд одной зоны в межсубъектном сообщении по территории Москвы и Московской области будет стоить 23 рубля. Тарифы на проезд в пригородных поездах не менялись с 1 июля 2017 года, теперь они будут проиндексированы.

транспорт

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