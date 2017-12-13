Путин повысил зарплаты федеральным чиновникам

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Оклад федеральных чиновников вырастет в 1,04 раза с 1 января 2018 года. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Повышаются размеры месячных окладов дипломатических работников МИД России, консульских учреждений и дипломатических представительств, территориальных органов – представительств российского внешнеполитического ведомства на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.

Также повышение окладов месячного денежного содержания коснется федеральных чиновников в соответствии с их должностями федеральной государственной гражданской службы, сообщает "Газета.ру".

Размеры месячных окладов повысят для федеральных чиновников в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции, установленными указом президента РФ.

"Правительству Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год", – отмечается в документе.