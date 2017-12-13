Путин повысил зарплаты федеральным чиновникам

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Оклад федеральных чиновников вырастет в 1,04 раза с 1 января 2018 года. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Повышаются размеры месячных окладов дипломатических работников МИД России, консульских учреждений и дипломатических представительств, территориальных органов – представительств российского внешнеполитического ведомства на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.
Также повышение окладов месячного денежного содержания коснется федеральных чиновников в соответствии с их должностями федеральной государственной гражданской службы, сообщает "Газета.ру".
Размеры месячных окладов повысят для федеральных чиновников в соответствии с присвоенными им классными чинами юстиции, установленными указом президента РФ.
"Правительству Российской Федерации осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий финансовый год", – отмечается в документе.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: