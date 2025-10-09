Полузащитник "Реала" Мастантуоно набил тату в честь Месси

Фото: ТАСС/Zuma/Ruben Albarran

Полузащитник мадридского футбольного клуба "Реал" Франко Мастантуоно набил на теле татуировку в честь аргентинского нападающего Лионеля Месси. Об этом футболист рассказал в интервью ESPN.

Татуировка Мастантуоно – это дата финального матча чемпионата мира по футболу 2022 года. Тогда сборная Аргентины играла против сборной Франции и одержала победу.

"Это память о той сборной Аргентины, но особенно о тернистом пути, который пришлось пройти Месси, чтобы завоевать титул", – пояснил футболист.

Он рассказал, что с самого детства Месси является его кумиром.

