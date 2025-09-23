Мостовой: претенденты на "Золотой мяч" не дотягивают до Месси и Роналду

Нападающий ПСЖ и сборной Франции по футболу Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча": церемония награждения состоялась вечером 22 сентября. При этом ранее у победителя была репутация талантливого, но крайне сложного человека, регулярно попадавшего во всевозможные скандалы. Как Дембеле пришел к титулу и кого он оставил позади себя, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Усман Дембеле – обладатель "Золотого мяча" по итогам сезона 2024/2025. Еще пару лет назад, услышав такое, многие футбольные фанаты покрутили бы пальцем у виска.

Впервые Дембеле по-настоящему громко заявил о себе на весь мир после перехода из "Ренна" в дортмундскую "Боруссию" летом 2016 года за 15 миллионов евро. Тогда 19-летний юноша считался одним из главных европейских талантов своего поколения, что и доказал в первом же сезоне, став лучшим молодым футболистом Бундеслиги.

Однако уже через год проявился сложный характер Усмана, о котором знали еще со времен выступления за академию "Ренна". Как только на горизонте замаячило предложение от "Барселоны", которая срочно искала замену ушедшему из клуба Неймару, Дембеле стал бойкотировать тренировки, ругаться с партнерами и требовать трансфера в каталонский клуб. Устав от капризов, "Боруссия" оформила-таки переход француза за солидные 105 миллионов евро плюс бонусы.

Но в "Барсе" у Дембеле получилось не очень: несмотря на семь выигранных титулов, он постоянно травмировался, имел проблемы с дисциплиной и не оправдывал надежд с точки зрения набранной статистики. Что, по данным СМИ, не мешало его агенту выбивать у клуба зарплату в 40 миллионов евро в год. Легендарный Хави, который тренировал сине-гранатовых с 2021 по 2024-й годы, сказал в 2022-м: "При правильном подходе он может стать лучшим игроком мира". Но должного отношения к делу так и не было, а в 2023-м Усман порвал с "Барсой" и начал настаивать на переходе в ПСЖ.

"Он был хорошим парнем, он помогал нам, мы его любили и ценили. Было большим разочарованием, что он решил уйти", – высказался Хави во время беседы с журналистами.

По данным СМИ, парижане отвалили за нераскрывшуюся в полной мере звезду 50 миллионов евро. Многие уже особо и не верили в Дембеле, однако со временем наставник ПСЖ Луис Энрике сумел найти подход к игроку, и вместо обычного скоростного техничного вингера сделал из него разнопланового вездесущего футболиста. Сработало в полной мере на второй год: по итогам сезона 2024–2025, за который и вручали "Золотой мяч" в парижском театре "Шатле" 22 сентября, Усман забил 35 голов в 53 матчах. Для сравнения, за 162 игры в предыдущие пять сезонов в его активе 28 забитых мячей. При этом в прошлом футбольном году Дембеле не только сам поражал цель, но и 14 раз ассистировал партнерам. Именно он стал одним из главных творцов успеха ПСЖ, который выиграл пять титулов, включая Лигу чемпионов.

В итоге жюри премии "Золотой мяч", состоящее из журналистов разных стран, отдали награду Дембеле. Ранее же он никогда не попадал даже в число номинантов. Последним, кому удавалось взять верх с первого раза, был либерийский нападающий "Милана" Джордж Веа в 1995-м.

Произнося речь, 28-летний Дембеле не смог сдержать слез, благодаря за все не только предыдущие клубы, игроков, лично бывшего партнера по "Барселоне" Лео Месси, тренеров и вообще всех, с кем довелось поработать, но и семью, а также друзей. Мама и товарищ игрока, которые сидели в зале, плакали не меньше футболиста. Трофей же Усману вручал великий бразилец, обладатель "Золотого мяча" 2005 года Роналдиньо.





Усман Дембеле обладатель "Золотого мяча" Я горжусь всем, невероятно выиграть такой трофей. Это командная работа, все партнеры подталкивали меня. Это невероятно, я счастлив. Я не хотел плакать, но не получилось сдержаться. Это нахлынуло, когда я начал рассказывать о своей семье, застало меня врасплох.

Фото: ТАСС/AP/Thibault Camus

Дембеле стал лишь 10-м футболистом, кому удалось за карьеру выиграть "Золотой мяч", Лигу чемпионов и чемпионат мира. Также он – шестой француз, которому покорилась эта награда. Тем интереснее выглядит его философия в некоторых спортивных аспектах: к примеру, вот что сказал Усман в сентябре 2025 года о своем подходе к восстановлению после матчей.

"Я уже хорошо изучил свой организм. Прекрасно понимаю, когда устал и не стоит тренироваться. Что касается еды, то люблю есть после матчей бургеры и пиццу. Это никогда не прекратится", – цитировали Дембеле зарубежные СМИ.

В сочетании спорта и фастфуда нет чего-то необычного: коробки с пиццей и бургерами часто можно заметить в футбольной раздевалке. Как не раз комментировали специалисты, таким образом спортсмены получают необходимые углеводы в первые 30–40 минут после матча (еще это называется "заполнением углеводного окна"). Но зная особенности характера Дембеле, главное – не переусердствовать. В "Барселоне" увлечение Усмана фастфудом дошло до того, что клуб нанял ему личного шеф-повара, чтобы тот не увлекался подобной пищей (правда, игрок его быстро уволил).

Так или иначе, успех Дембеле стал большим событием для Парижа: судя по кадрам из Сети, фанаты ПСЖ устроили массовые гуляния с салютами в честь своего триумфатора. Плюс игрок тут же начал получать поздравления со всего мира, в том числе из России.

"Дембеле – лучший. Поздравляю" – написал в соцсетях легенда UFC Хабиб Нурмагомедов и опубликовал фото с французом и другим чемпионом промоушена Исламом Махачевым с финала победной для ПСЖ Лиги чемпионов.

Что до других претендентов, вторым в голосовании на "Золотой мяч" стал бриллиантовый талант "Барселоны" Ламин Ямаль, который на той же церемонии получил награду лучшему молодому футболисту. По данным СМИ, 18-летний вингер каталонцев заранее подготовил вечеринку, вне зависимости от того, выиграет он главный трофей или нет. Для этого он взял собой целую делегацию из 25 человек, а также диджея – умеет парень отдохнуть красиво. При этом отец Ямаля после церемонии прямо заявил журналистам: "Следующий год будет нашим".

Третьим же в гонке стал мозг полузащиты ПСЖ, португальский полузащитник Витинья. Всего же в десятке лучших сразу пять футболистов, которые в прошлом сезоне выступали за парижан. Правда, один из них – занявший 9-е место итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма – переехал в "Манчестер Сити" минувшим летом. К слову, он получил приз имени Льва Яшина как лучший вратарь.

Из других любопытных итогов – лишь 7-е место форварда "Реала" Килиана Мбаппе, а пролетевший мимо награды в прошлом году с грандиозным скандалом вингер "сливочных" Винисиус в этот раз вообще стал 16-м. Кстати, представители мадридского гранда до сих пор настолько обижены на организаторов премии из-за ситуации с бразильцем, что не отправили на церемонию своих послов второй год подряд.

Трофей Герда Мюллера самому результативному футболисту достался шведскому форварду Виктору Дьекерешу, который наклепал в прошлом сезоне за лиссабонский "Спортинг" 54 гола в 52 играх во всех турнирах. Недаром лондонский "Арсенал" выложил за него более 60 миллионов евро этим летом. Лучшей командой же признали ПСЖ, а лучшим тренером – наставника парижан Луиса Энрике.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

При этом результаты голосования особо не впечатлили экс-полузащитника сборной России Александра Мостового. В беседе со "Спорт-Экспрессом" он отметил, что без участия Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые уже в силу возраста не попадают даже в топ-30, на церемонии особо и не на кого было смотреть.





Александр Мостовой экс-полузащитник сборной России по футболу Это была одна из самых сложных церемоний. Я лично не знал, кого выбирать. Все могут, но и все не дотягивают. Очень трудно. Дали Дембеле, потому что Лигу чемпионов выиграли: Луис Энрике – лучший тренер, Доннарумма – лучший вратарь, а Усман получил "Золотой мяч". Но все претенденты все равно даже не близки к Месси и Роналду.

Нельзя не отметить и итоги голосования в женской части. Лучшей футболисткой мира в третий раз подряд признали полузащитника "Барселоны" Айтану Бонмати, чего до нее не делал никто. Игроки женского клуба каталонцев в целом брали награду пять раз из семи возможных, и никому не отдают первенство с 2021 года.

Кроме того, девушке впервые вручили трофей Яшина: награда имени легенды досталась голкиперу "Челси" Ханне Хэмптон. Самым результативным игроком стала форвард "Барселоны" и сборной Польши Эва Пайор, а лучшей командой – лондонский "Арсенал". Лучшей же среди тренеров признали наставницу сборной Англии Сарину Вигман.

