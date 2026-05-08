08 мая, 16:18

Биолог Глазков: громкое кваканье жаб в Москве связано с брачным сезоном

Москвичам назвали причину громкого кваканья жаб и лягушек в городе

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Кваканье жаб и лягушек, которое в настоящее время можно услышать около московских водоемов, связано с продолжающимся брачным периодом. Об этом Агентству "Москва" заявил кандидат биологических наук Павел Глазков.

"Сейчас они особенно активно квакают, их слышно издалека. Так самцы привлекают самок и предупреждают конкурентов, что место занято", – сказал собеседник СМИ.

Биолог уточнил, что большую часть жизни эти земноводные проводят в лесу, а вода им нужна только для продолжения рода. Они откладывают яйца в воду, и цикл развития потомства происходит там же.

"Лягушки прыгают – у них длинные задние ноги, а жабы идут. Из леса они направляются к воде, чтобы отложить яйца, а затем возвращаются обратно", – объяснил специалист.

Он добавил, что взрослые жабы и лягушки начинают размножаться не раньше трехлетнего возраста. Живут они в среднем до 7 лет, а иногда – до 10.

Ранее в Московском зоопарке впервые за 15 лет появились на свет мальки розового амфиприона, то есть рыбы-клоуна. Гендиректор зоосада Светлана Акулова назвала это событие чрезвычайно важным.

Мальки пока содержатся в лаборатории отдела "Аквариум". Взрослых особей можно увидеть в павильоне "Экзотариум".

