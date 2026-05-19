19 мая, 16:47

В ОЭЗ "Технополис "Москва" открылось производство российской компьютерной техники

Высокотехнологичное производство отечественной компьютерной техники и комплектующих открылось в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис "Москва", сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Уточняется, что компания "ИнтехПро" стала резидентом ОЭЗ в прошлом году. Там производятся печатные платы, персональные компьютеры, мини-ПК, ноутбуки и моноблоки на базе российских компонентов. Специалисты планируют каждый год выпускать 18 тысяч моноблоков, 24 тысячи ПК и различные комплектующие. В целом там будут выпускать до 60 тысяч единиц компьютерной техники и комплектующих в год.

В прошлом году "ИнтехПро" вывела на рынок компьютер весом 400 граммов, в планах на текущий год выпустить USB-коммутаторы, разветвители, WiFi-модули и датчики. Все разработки совместимы с отечественным программным и аппаратным обеспечением.

Устройства резидента ОЭЗ востребованы не только в госструктурах, финансовом и промышленном секторах, учреждениях здравоохранения и образования, но и в ведущих компаниях банковского сектора, нефтетранспортной отрасли и цифровых услуг.

Резидентам ОЭЗ "Технополис "Москва" доступны не только налоговые и арендные льготы, но и готовая инфраструктура. Все это позволяет выпускать инновационную продукцию, создавать рабочие места и снабжать ключевые отрасли отечественными решениями, напомнил глава департамента инвестиционной и промышленной политики.

"ОЭЗ "Технополис "Москва" – центр столичной микроэлектроники, и ее развитие – стратегический приоритет для города. Здесь, в кластере фотоники и микроэлектроники, уже работает более 60 предприятий", – сказал Гарбузов.

Ранее стало известно, что новый резидент московского индустриального парка "Руднево" обеспечит автомобильную промышленность страны печатными платами. Такие изделия востребованы в современном автомобилестроении, поскольку позволяют значительно увеличить количество электронных компонентов на ограниченной площади, делая устройства более компактными, производительными и надежными.

