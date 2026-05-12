12 мая, 11:27Город
Брачный сезон начался у травяных лягушек в "Лосином острове"
Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"
В национальном парке "Лосиный остров" май ознаменовался началом брачного сезона у травяных лягушек. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка в своем телеграм-канале.
"Май – волшебное время. Кавалеры распевают свои "серенады" – хор квакающих басов. Самцы активно ищут пару и могут "обнимать" самку несколько дней", – говорится в публикации.
Самка откладывает икру, из которой развиваются головастики, а затем лягушата. При этом у части особей уже появилось потомство.
Ранее в Московском зоопарке впервые за 15 лет появились мальки розового амфиприона, то есть рыбы-клоуна. Гендиректор зоосада Светлана Акулова назвала это событие чрезвычайно важным.
Мальки пока содержатся в лаборатории отдела "Аквариум". Взрослых особей можно увидеть в павильоне "Экзотариум".