Брачный сезон начался у травяных лягушек в "Лосином острове"

Фото: МАХ/"ФГБУ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛОСИНЫЙ ОСТРОВ"

В национальном парке "Лосиный остров" май ознаменовался началом брачного сезона у травяных лягушек. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка в своем телеграм-канале.

"Май – волшебное время. Кавалеры распевают свои "серенады" – хор квакающих басов. Самцы активно ищут пару и могут "обнимать" самку несколько дней", – говорится в публикации.

Самка откладывает икру, из которой развиваются головастики, а затем лягушата. При этом у части особей уже появилось потомство.

Ранее в Московском зоопарке впервые за 15 лет появились мальки розового амфиприона, то есть рыбы-клоуна. Гендиректор зоосада Светлана Акулова назвала это событие чрезвычайно важным.

Мальки пока содержатся в лаборатории отдела "Аквариум". Взрослых особей можно увидеть в павильоне "Экзотариум".