Москвичка сменила городскую квартиру на юрту в калмыцкой степи

Жители мегаполисов начали менять городской ритм на уединенную жизнь в удаленных уголках ближе к природе, о чем рассказали в Сети. С чем связана тяга к малым землям и к чему нужно быть готовым при переезде, разбиралась Москва 24.
Подальше от цивилизации
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kaia.kish
Жители больших городов увлеклись дауншифтингом: они бросают привычный быт в мегаполисе и переезжают на малые земли. Своими историями они делятся в соцсетях.
Яркий пример – история Кайи Киш: проведя 16 лет в столице, она продала квартиру и переехала юрту посреди калмыцкой степи. Там девушка живет два года и уверяет, что ни разу об этом не пожалела. Кайя ухаживает за лошадью, собаками-волкодавами и стреляет из лука.
За жизнью девушки в Сети следят больше 7 тысяч подписчиков. В комментариях к постам ее часто спрашивают о безопасности в степи, но блогер отвечает, что поводов для беспокойства нет. Юрту охраняют волкодавы, а для защиты есть лук и камеры.
"Класс, хочу с вами жить", "это очень круто", "живу в Питере и в огромных раздумьях уволиться и тоже купить землю, чтобы жить", – поделились впечатлениями в комментариях.
Причем такая история далеко не единственная: Ольга тоже однажды решила сменить большой город на ферму в горах Алтая. Девушка призналась, что всегда хотела жить в деревне, но годами оставалась в столице ради карьеры и бесконечной гонки за достижениями, что в итоге привело к выгоранию. Теперь Ольга ведет блог, в котором рассказывает о строительстве дома, огороде, разведении курятника и даже появлении конюшни.
Сейчас девушку ждет первая зимовка в горах Алтая, к которой она, по собственному признанию, готовится с радостным предвкушением и небольшим страхом.
Предсказуемая среда?
Жизнь "на земле" – привлекательная история, особенно в такой большой стране, как Россия, отметил в разговоре с Москвой 24 путешественник, исследователь, эксперт по выживанию Виталий Сундаков.
Он пояснил, что природные условия, как естественная среда, более предсказуемы, чем мегаполис, где можно столкнуться с отключением света, воды и мошенниками.
При этом Сундаков подчеркнул, что обустройство в неосвоенных местах требует мужества, особенно в самом начале. Оказавшись в новых условиях, первым делом нужно задуматься о бытовых вопросах: как сделать туалет, определить место, где есть вода, понять, где и как развести огонь.
"Следующий шаг – выяснить, как обстоят дела с продуктами: можно ли их купить поблизости или вырастить самостоятельно. Однако с последним моментом есть природные нюансы: критически важными факторами являются климат и плодородность почвы. Нужно четко понимать, что можно посадить на этой земле и что делать с избытком урожая или его отсутствием", – отметил специалист.
По словам Сундакова, важно знать базовые дисциплины осознанного подхода к этой теме. Среди них: возведение временного жилища, ориентирование, добыча воды и огня. Кроме того, человеку нужно изучить опасные и ядовитые растения, животных, особенности климата и розы ветров. Не лишним будет получить экспертные оценки или консультации от местных жителей и специалистов в этой сфере.
Мечта сбежать от стресса
Переход жителей мегаполиса к дауншифтингу объясняется накопленным стрессом и переработками, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог Екатерина Трофимова.
По ее словам, амбициозные цели и необходимость постоянно кому-то что-то доказывать приводят к выгоранию. Возникает потребность уехать в место, где человека никто не знает и не беспокоит.
"В целом в этом выборе может двигать и фантазия о простой жизни. Кажется, что в городе все сложно, а где-то в степи, наедине с природой, будет легко. Такая мечта реализуется по-разному: для кого-то это краткий всплеск после эмоционального выгорания, для кого-то – сценарий на долгие годы", – уточнила психолог.
По мнению специалиста, в среднем романтический период увлеченности идеей длится от нескольких месяцев до двух-трех лет. Сначала человека охватывает эйфория от новизны, природы и ощущения свободы. Такие люди часто транслируют в социальных сетях, как насыщенно проживают каждый момент.
Однако затем наступает фаза адаптации: нейроны требуют новых впечатлений, а место уже изучено. Появляются бытовые трудности – отсутствие привычной инфраструктуры и медицины, наблюдаются перебои с интернетом и другие неудобства.
При этом Трофимова пояснила, что ключевую роль играет именно мотивация. Если человек едет на малую землю, не представляя, что будет дальше, велика вероятность, что новые обстоятельства окажутся слишком трудными. В итоге "кочевник" разочаруется и вернется обратно в город. Если же он уезжает, имея четкие цели и понимание, с чем столкнется и как будет действовать дальше, – адаптация может пройти успешно.
"Остаются те, у кого были реалистичные ожидания, совпавшие с реальностью. Плюс те, кто нашел на новом месте дополнительную мотивацию. Например, поехал вслед за близким, встретил любовь или дело по душе", – отметила психолог.
Она предупредила, что для таких переездов необходима финансовая подушка и понимание, что придется искать работу на новом месте или трудиться удаленно.
"Важным фактором остается поддержка семьи. Человек должен быть готов к тому, что темп освоения нового пространства будет медленнее запланированного, а проблемы и ограничения неизбежны", – заявила специалист.
Однако такая смена жизни подходит далеко не всем. Если человек решил вернуться в город, такой шаг нельзя считать проигрышем или провалом. Это, наоборот, честный выбор комфортной среды, заключила психолог.