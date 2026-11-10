Москвичка сменила городскую квартиру на юрту в калмыцкой степи

Жители мегаполисов начали менять городской ритм на уединенную жизнь в удаленных уголках ближе к природе, о чем рассказали в Сети. С чем связана тяга к малым землям и к чему нужно быть готовым при переезде, разбиралась Москва 24.

Подальше от цивилизации

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/kaia.kish

Жители больших городов увлеклись дауншифтингом: они бросают привычный быт в мегаполисе и переезжают на малые земли. Своими историями они делятся в соцсетях.

Яркий пример – история Кайи Киш: проведя 16 лет в столице, она продала квартиру и переехала юрту посреди калмыцкой степи. Там девушка живет два года и уверяет, что ни разу об этом не пожалела. Кайя ухаживает за лошадью, собаками-волкодавами и стреляет из лука.





Кайя Киш блогер Сваляла сама из войлока сумку. Как всегда, белая юрта с синей дверью – мое вдохновение. Очень увлекательный процесс.

За жизнью девушки в Сети следят больше 7 тысяч подписчиков. В комментариях к постам ее часто спрашивают о безопасности в степи, но блогер отвечает, что поводов для беспокойства нет. Юрту охраняют волкодавы, а для защиты есть лук и камеры.

"Класс, хочу с вами жить", "это очень круто", "живу в Питере и в огромных раздумьях уволиться и тоже купить землю, чтобы жить", – поделились впечатлениями в комментариях.

Причем такая история далеко не единственная: Ольга тоже однажды решила сменить большой город на ферму в горах Алтая. Девушка призналась, что всегда хотела жить в деревне, но годами оставалась в столице ради карьеры и бесконечной гонки за достижениями, что в итоге привело к выгоранию. Теперь Ольга ведет блог, в котором рассказывает о строительстве дома, огороде, разведении курятника и даже появлении конюшни.





Ольга Никогда не могла подумать, что на это способна. Но все-таки сделала.

Сейчас девушку ждет первая зимовка в горах Алтая, к которой она, по собственному признанию, готовится с радостным предвкушением и небольшим страхом.

Предсказуемая среда?

Жизнь "на земле" – привлекательная история, особенно в такой большой стране, как Россия, отметил в разговоре с Москвой 24 путешественник, исследователь, эксперт по выживанию Виталий Сундаков.

Он пояснил, что природные условия, как естественная среда, более предсказуемы, чем мегаполис, где можно столкнуться с отключением света, воды и мошенниками.





Виталий Сундаков путешественник, исследователь, эксперт по выживанию Безусловно, некоторых от такого переезда отталкивает недостаточная инфраструктура в дальних уголках. Речь идет о школах, больницах, дорогах, интернете и автономных источниках электроэнергии. Когда все это начнет активнее развиваться, люди с удовольствием будут чаще и больше осваивать малые земли. Также этому поспособствует развитие малой авиации и личного водного транспорта по рекам.

При этом Сундаков подчеркнул, что обустройство в неосвоенных местах требует мужества, особенно в самом начале. Оказавшись в новых условиях, первым делом нужно задуматься о бытовых вопросах: как сделать туалет, определить место, где есть вода, понять, где и как развести огонь.

"Следующий шаг – выяснить, как обстоят дела с продуктами: можно ли их купить поблизости или вырастить самостоятельно. Однако с последним моментом есть природные нюансы: критически важными факторами являются климат и плодородность почвы. Нужно четко понимать, что можно посадить на этой земле и что делать с избытком урожая или его отсутствием", – отметил специалист.

По словам Сундакова, важно знать базовые дисциплины осознанного подхода к этой теме. Среди них: возведение временного жилища, ориентирование, добыча воды и огня. Кроме того, человеку нужно изучить опасные и ядовитые растения, животных, особенности климата и розы ветров. Не лишним будет получить экспертные оценки или консультации от местных жителей и специалистов в этой сфере.

Мечта сбежать от стресса

Переход жителей мегаполиса к дауншифтингу объясняется накопленным стрессом и переработками, отметила в разговоре с Москвой 24 психолог Екатерина Трофимова.

По ее словам, амбициозные цели и необходимость постоянно кому-то что-то доказывать приводят к выгоранию. Возникает потребность уехать в место, где человека никто не знает и не беспокоит.

"В целом в этом выборе может двигать и фантазия о простой жизни. Кажется, что в городе все сложно, а где-то в степи, наедине с природой, будет легко. Такая мечта реализуется по-разному: для кого-то это краткий всплеск после эмоционального выгорания, для кого-то – сценарий на долгие годы", – уточнила психолог.

По мнению специалиста, в среднем романтический период увлеченности идеей длится от нескольких месяцев до двух-трех лет. Сначала человека охватывает эйфория от новизны, природы и ощущения свободы. Такие люди часто транслируют в социальных сетях, как насыщенно проживают каждый момент.

Однако затем наступает фаза адаптации: нейроны требуют новых впечатлений, а место уже изучено. Появляются бытовые трудности – отсутствие привычной инфраструктуры и медицины, наблюдаются перебои с интернетом и другие неудобства.





Екатерина Трофимова психолог То, что казалось свободой и отрывом от социума, может обернуться одиночеством. Кроме того, в таких условиях появляется необходимость в освоении различных навыков: жизнь в доме "на земле" требует множества умений, о которых городской житель даже не подозревал. Эта фаза неудобств становится кризисом, ведущим либо к формированию чего-то нового, либо к разочарованию.

При этом Трофимова пояснила, что ключевую роль играет именно мотивация. Если человек едет на малую землю, не представляя, что будет дальше, велика вероятность, что новые обстоятельства окажутся слишком трудными. В итоге "кочевник" разочаруется и вернется обратно в город. Если же он уезжает, имея четкие цели и понимание, с чем столкнется и как будет действовать дальше, – адаптация может пройти успешно.

"Остаются те, у кого были реалистичные ожидания, совпавшие с реальностью. Плюс те, кто нашел на новом месте дополнительную мотивацию. Например, поехал вслед за близким, встретил любовь или дело по душе", – отметила психолог.

Она предупредила, что для таких переездов необходима финансовая подушка и понимание, что придется искать работу на новом месте или трудиться удаленно.

"Важным фактором остается поддержка семьи. Человек должен быть готов к тому, что темп освоения нового пространства будет медленнее запланированного, а проблемы и ограничения неизбежны", – заявила специалист.

Однако такая смена жизни подходит далеко не всем. Если человек решил вернуться в город, такой шаг нельзя считать проигрышем или провалом. Это, наоборот, честный выбор комфортной среды, заключила психолог.

