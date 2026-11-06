Эксперт по безопасности Петров оценил идею москвича добраться на лодке до Таиланда

Житель Москвы решил отправиться в путешествие до Таиланда на резиновой лодке по рекам и канализациям. Весь путь должен занять у мужчины примерно 2 года. Какова вероятность, что такая задумка обречена на успех, и почему россиян все чаще тянет на подобные приключения, разбиралась Москва 24.

Капитан надувного судна

Фото: телеграм-канал Baza

6 ноября в СМИ появились новости о том, что безработный москвич Кирилл объявил о начале путешествия в Таиланд на надувной лодке по рекам и канализационным каналам.

Как рассказал мужчина в своих соцсетях, причиной такого необычного приключения стал финансовый вопрос. Авантюрист не смог позволить себе покупку авиабилета в Азию, поэтому решил добраться вплавь. Точкой отправления оказался район Медведково, откуда Кирилл стартовал 22 октября.





Кирилл путешественник Предыстория: я отправился в "одиссею" – плавание из Москвы в Таиланд на утлой лодчонке. Для этого мне надо проплыть по Каналу им. Москвы до Волги, чтобы из нее попасть в Каспий.

Весь маршрут до Таиланда москвич планирует преодолеть примерно за 2 года. Расходы на поездку Кирилл рассчитывает оплачивать за счет добровольных пожертвований от подписчиков, поскольку планирует показывать свой маршрут в соцсетях, а в качестве благодарностей за донаты "называть" различные объекты именами тех, кто прислал денег.

Это уже не первое подобное путешествие россиян: осенью 2026 года в Таиланд необычным способом отправился и 27-летний москвич Михаил. Изначально он планировал ехать автостопом, но в поисках приключений остановил свой выбор на велосипеде. За 5 месяцев пути парню предстоит преодолеть около 12 тысяч километров.

При этом молодой человек едет практически налегке, ночуя в палатке возле автозаправок и лишь изредка останавливаясь в мотелях. С собой он взял только самое необходимое: сменный комплект одежды, спальные принадлежности, походную кухню, средства защиты и минимум техники для съемки и монтажа контента.

Также в 2026 году в Сети обсуждали и российскую пару-путешественников. Супруги Павел Шабалин и Тамара Погосян решили пешком дойти из Москвы до Владивостока, то есть преодолеть примерно 9 тысяч километров. Идея родилась спонтанно, когда нейросеть заявила жителям столицы, что без подготовки пройти всю Россию невозможно. Пара восприняла это как вызов, быстро собрала рюкзаки и вышла на маршрут прямо с Красной площади. Чтобы не бросать привычную жизнь, супруги продолжают удаленно работать прямо в дороге.

За плечами путешественников уже больше 6 тысяч километров, хотя поход оказался непростым. В пути из-за долгих переходов Павлу пришлось серьезно лечить мозоли и часто менять кроссовки. Несмотря на это, а также капризы погоды и предупреждения о сибирских медведях, супруги уверенно идут к своей мечте. Судя по соцсетям, пара уже добралась до Амурской области, проведя в пути почти 300 дней.

Между тем не только жители России решаются на отважные путешествия. В частности, этой осенью из 28-летнего кругосветного путешествия вернулся британец Карл Бушби. По данным СМИ, мужчина начал маршрут в 1998 году в Чили, пообещав себе не использовать на пути транспорт и не возвращаться домой, пока не пройдет запланированный маршрут. В итоге путешественник преодолел около 50 тысяч километров, пересек 30 государств и прошел через Южную и Северную Америку, Россию, Китай и Европу.

На родине Бушби встретили сотни людей и члены семьи, включая внучку, которую он увидел впервые. В ближайшее время у мужчины запланированы публичные выступления и написание мемуаров, а немецкий режиссер Вернер Херцог уже снимает документальный фильм о его масштабной экспедиции.

"Курсы по выживанию не помогут"

Однако несмотря на то, что подобные экстремальные путешествия успешно практикуются, профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке Сергей Петров усомнился в возможности преодолеть путь до Таиланда на надувной лодке.

В разговоре с Москвой 24 эксперт предположил, что цель такой необычной поездки кроется в том, что житель столицы хочет привлечь к себе внимание.

"В моей практике это первый случай. Насколько такой человек подготовлен – вопрос очень сложный, потому что специалистов, например, по проходу по канализациям очень мало. Это так называемые диггеры", – рассказал эксперт.

Что касается спуска по рекам, это достаточно опасно. Во время такого путешествия люди иногда засыпают, и если на пути будет поваленное дерево над протокой или подводный камень, есть риск оказаться под водой и потерять все, что есть в лодке: рюкзак, еду, телефон и так далее, предупредил Петров.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке В итоге путешественник окажется в точке, откуда без помощи, без вертолета не сможет вернуться. Поэтому я бы на месте компаний, которые в принципе могли бы застраховать такую ситуацию, выставил такую сумму, чтобы у человека отпало всякое желание прибегать к такой услуге. Тут надо было бы оплачивать и вертолет, и дублирование связи, и отслеживание контрольных пунктов. Если учитывать, что человек безработный, оплатить страховку для такого путешествия ему будет очень сложно.

При этом непонятно, готов ли мужчина технически и дисциплинарно к кропотливой организационной составляющей, отметил специалист.

"Если да – шансы на успешный исход будут увеличиваться. Если он просто авантюрист – есть серьезные риски при непогоде, сильном ветре, течении. Либо путешествие займет столько времени, что жизни не хватит. Во всяком случае, вопросов очень много", – подчеркнул специалист.

По уровню сложности он сравнил такое путешествие с лыжным переходом Дмитрия Шпаро – путешественника, который получил орден за преодоление северных широт на лыжах. Или, например, с Федором Конюховым, покоряющим океаны на весельной лодке. Однако стоит учитывать, что подобные выезды тщательно подготавливаются, в этом вопросе есть заинтересованные организации. Поэтому сомнительно, что человек без большого имени, опыта и средств сможет подойти к делу таким образом.





Сергей Петров профессор кафедры безопасности жизнедеятельности МПГУ полковник в отставке Я бы посоветовал ему прочитать отчеты тех, кого я назвал, о том, как прошли выезды, с какими штормами, крушениями и катастрофами сталкивались на пути, чтобы понять, как будет трудно. Чтобы человек хотя бы морально и материально был готов к несомненно интересным и выдающимся приключениям.

Кроме того, в данном случае недостаточно пройти курсы по выживанию. Здесь крайне важен вопрос физической подготовки, способности не спать, а также знание хитростей, в курсе которых только инструкторы, подчеркнул Петров.

"Вероятность гибели не учитывается"

Говоря о том, почему некоторые решаются на подобные путешествия, нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская отметила в разговоре с Москвой 24, что во многом свою роль играют сложившиеся жизненные обстоятельства.

Безусловно, масштабы подобных путешествий пугают человека. Более того, мозг устроен так, что он никогда не перестанет бояться.

"Страх – базовая защитная реакция, за которую отвечает миндалевидное тело. Это очень важная внутренняя структура, и мозг ее даже прячет, она находится не на поверхности", – отметила эксперт.

Однако в некоторых ситуациях человек начинает оценивать опасность по-другому. Например, если он длительное время находился в состоянии стресса, неопределенности, ощущал угрозу – неудачи в бизнесе, потерю близкого или работы, насмотрелся фильмов и передач. Сюда же относится и отсутствие работы, привязки, обязанностей и ответственности. В таком случае он может начать считать, что у него нет другого выхода, отметила эксперт.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Это не тренд, а внешние условия. К сожалению, оборачиваясь на ситуацию в мире и в жизни, мозг тоже функционирует с большим количеством ошибок. Поэтому привычная система оценки риска у некоторых меняется: раньше человек берег то, что было, – стабильную ситуацию, а теперь череда событий подталкивает его искать выход. Иногда это отличается от привычных моделей поведения. Людей, которые решаются на яркие, отчаянные, можно сказать, истерические поступки, меньше, но мы их замечаем и выискиваем.

При этом угроза воспринимается не как опасность самого путешествия целиком, рассказала нейропсихолог.

"Человеку в стрессе вообще непонятно, что его ждет завтра. Если у такого туриста аналитический склад ума, то он готовится к поездке, рассчитывает маршрут, нанимает консультантов. А здесь оценивается не сам поступок, а наличие выхода. Это состояние психологического облегчения, что сложившиеся обстоятельства – это не тупик. Тогда вероятность физической гибели вообще не берется в расчет", – объяснила эксперт.

Мотивация для мозга – это первопричина всех поступков. Человек уже сознательно принимает, что мотив найти выход – это его смысл жизни. Поэтому речь идет не об исчезновении страхов, а об изменении приоритетов в системе принятия решений. И в зависимости от того, как сложились условия в ней, человек может кардинально изменить жизнь.



Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека При этом опыт на сегодняшний день не играет никакой роли. Знание о том, что нужна экспертиза, обесценилось, потому что человеку очень легко найти информацию. Он может мгновенно открыть карту в интернете, посмотреть, куда направиться, но в такой ситуации это предательские моменты.

С одной стороны, появился интернет, телефон, можно кому-то позвонить, однако полноценно оценить риск и визуализировать картинку такого путешествия абсолютно невозможно. Поэтому в таком состоянии человек сильно рискует, заключила Петровская.