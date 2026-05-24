Захарова: более 50 журналистов из 19 стран направились на место трагедии в колледже в ЛНР

На место трагедии Старобельске в ЛНР, произошедшей в результате атаки ВСУ на колледж, направились более 50 журналистов из 19 стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что речь идет о представителях Австрии, Бразилии, Британии, Венгрии, а также:

Венесуэлы;

Германии;

Греции;

Испании;

Италии;

Катара;

Китая;

Кубы;

Ливана;

ОАЭ;

Пакистана;

США;

Турции;

Финляндии;

Франции;

ВСУ дронами атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР 22 мая. Тогда в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник. Пострадали 63 человека.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку и назвал ее чудовищным преступлением украинских властей. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные должны понести наказание за произошедшее. Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар со стороны ВСУ.

Захарова также сообщала, что МИД РФ получил большое количество заявок от иностранных журналистов на посещение места удара ВСУ. Однако ряд стран ответил отказом на соответствующее предложение. В частности, Япония ввела запрет для своих корреспондентов на освещение данных событий. Аналогичную позицию заняла британская вещательная корпорация BBC.

