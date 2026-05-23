Число погибших при атаке украинских БПЛА на колледж в ЛНР выросло до 21

Количество погибших при атаке украинских БПЛА на колледж в Старобельске в ЛНР увеличилось до 21, поисковые работы завершены. Об этом в пресс-службе МЧС РФ.

По данным ведомства, всего пострадали 63 человека. Все тела погибших извлекли из-под завалов.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах, сейчас в больницах остаются еще 10 пострадавших. 32 человека направлены на амбулаторное лечение.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в ЛНР 22 мая. Тогда в здании находились 86 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, а также один сотрудник.

После произошедшего был введен режим ЧС регионального характера. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил атаку и назвал ее чудовищным преступлением украинских властей. Официальный представитель Кремля подчеркнул, что все ответственные должны понести наказание за произошедшее. Владимир Путин приказал Минобороны РФ представить предложения по ответу на удар со стороны ВСУ.

