МВД опровергло информацию о предложении снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч

Фото: depositphotos/wastesoul

МВД России не выдвигало предложение о снижении нештрафуемого порога скорости, заявила в беседе с Агентством "Москва" официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"Сегодня в ряде СМИ и сети получила распространение информация о том, что инициатива МВД России о снижении нештрафуемого порога скорости с 20 до 10 километров в час не поддержана. Сообщаю, что с 2019 года такие предложения неоднократно высказывались представителями различных организаций и экспертами дорожно-транспортной отрасли. Вместе с тем МВД России последовательно выступало и выступает категорически против данной инициативы", – подчеркнула представитель МВД.

По словам Волк, специалисты МВД обращали внимание на необходимость оптимизации законов об организации дорожного движения, ревизии улично-дорожной сети городов и федеральных автодорог. В частности, ведомство указывало, что законодательство необходимо проверить на предмет обоснованности ограничений скоростного режима и целесообразности установки систем автоматической фотовидеофиксации.

Вместе с тем министерство несколько раз высказывалось в пользу корректировки скоростного режима на федеральных трассах. По мнению представителей ведомства, необходимо повысить разрешенную на них скорость движения.

При этом официальная позиция МВД четко озвучивалась во время публичных выступлений и интервью главы ведомства, подчеркнула Волк, обратив внимание, что она остается неизменной и принципиальной.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявлял, что Дому не собирается поддерживать идею о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 километров в час. Он подчеркивал, что данная мера может привести к правонарушениям с точки зрения коррупции. По словам Володина, эту инициативу неоднократно выдвигало МВД.

