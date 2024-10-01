ГД приняла закон о лишении прав на 1,5 года за езду со скрывающими номера устройствами

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Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении ответственности за управление автомобилем, оборудованным устройством для скрытия номеров.

Теперь водителей ожидает лишение прав на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией устройства. Кроме того, вводится ответственность за повторную езду без номеров – лишение прав на срок от 1 до 1,5 года.

В пояснительной записке подчеркивается, что число правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 12.2 КоАП, с 2018 по 2023 год увеличилось в 1,5 раза.

Ранее в МВД требовали ужесточить наказание за управление авто со скрытым номером. По мнению автоэкспертов, чаще всего номера скрывают, чтобы не получать штрафы за превышение скорости. Единственный вариант, когда закон не предусматривает суровое наказание за нечитаемый номер, – это его загрязнение из-за погодных условий.