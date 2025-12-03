Форма поиска по сайту

03 декабря, 18:31

В мире

В Индии женщина вывихнула челюсть во время трапезы

Фото: timesofindia.indiatimes.com

В Индии 42-летняя женщина вывихнула челюсть во время употребления пищи. Об этом сообщает The Times of India.

По данным СМИ, из-за вывиха челюсти рот женщины оказался в широко открытом положении. Сперва близкие пострадавшей смеялись над ней, но спустя время поняли, что ситуация серьезная.

Жительница Индии не могла закрыть рот в течение 15 минут. Также она страдала от болей. В связи с этим ее экстренно госпитализировали. Однако районные врачи не смогли помочь женщине и направили ее в более крупную больницу, где пациентке вправили челюсть.

В настоящее время женщина чувствует себя хорошо и с иронией относится к случившемуся. В свою очередь, медики предупредили, что употребление пищи может привести к таким происшествиям. В связи с этим врачи посоветовали с осторожностью подходить к приему еды.

Ранее врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что в случае если человек намеренно зажимает рот и нос, чтобы не чихнуть, то в дыхательной системе создается чрезмерное давление. Это, по его словам, может привести к повреждению слизистой, а иногда к травме легкого и пневмотораксу.

Представляет опасность для самого человека и окружающих и громкое чихание, добавил эксперт. Внезапный сильный звук может напугать, а в некоторых случаях привести к потере сознания. Кроме того, от чиха человек может что-то выронить и нанести вред себе и другим. Звонков посоветовал контролировать процесс чиха.

