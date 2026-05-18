18 мая, 04:45

Политика

В Госдуме предложили разрешить сотрудникам МВД одновременно получать зарплату и пенсию

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением дать сотрудникам органов внутренних дел, заработавшим право на пенсию по выслуге лет, возможность продолжать службу, сохраняя при этом пенсионные выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию письма.

По данным депутата, за пять лет из МВД ушли свыше 350 тысяч опытных специалистов, причем ситуация продолжает ухудшаться. Только в 2025 году со службой расстались 80 тысяч полицейских – это на 7% больше, чем в предыдущем году, тогда как приток новых кадров сократился почти на 40%.

Слуцкий связывает кризис с низкими зарплатами, падением престижа профессии и запредельной нагрузкой. Он привел статистику, согласно которой загруженность участковых уполномоченных в среднем на 83% превышает установленные нормативы, а в некоторых подразделениях сотрудникам приходится совмещать несколько должностей.

По мнению лидера фракции, разрешение на одновременное получение денежного довольствия и заработанной пенсии позволит удержать на службе профессионалов и частично закрыть кадровые проблемы.

Ранее в Госдуме предложили увеличить пенсионный коэффициент врачам и учителям. При этом повышенный коэффициент предлагается установить к суммарному ИПК, который был сформирован за весь период трудовой деятельности.

политикаобщество

