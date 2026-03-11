Форма поиска по сайту

11 марта, 19:37

Общество
Эксперт Рыбалтовский назвал главные отличия гадюки от ужа

Выход из спячки: что делать при встрече со змеей

С приходом тепла посетители столичных парков могут заметить на тропах или прогретых солнцем полянах змей. Расскажем, какие виды встречаются в Московском регионе и опасны ли они для человека.

Тепловые ловушки

Фото: 123RF.com/henkkal

Первые сообщения о проснувшихся в столичном регионе змеях появились еще в начале марта. Как тогда отметил кандидат биологических наук Павел Глазков, обычно они пробуждаются от зимней спячки, когда температура стабильно держится на отметке от плюс 10 градусов на протяжении нескольких суток. Однако бывают и исключения: например, если на улице плюс 5 градусов, но какой-нибудь солнечный пригорок успел прогреться до плюс 15, то там создаются "тепловые ловушки". Из-за них змеи могут проснуться раньше времени, пояснил он.

Однако, как отметили в департаменте природопользования Москвы, на 10 марта массового пробуждения змей на природных территориях города зафиксировано не было.

В ведомстве добавили, что посетители столичных парков, лесопарков и природных территорий иногда замечают змей на тропах или прогретых солнцем полянах после того, как сходит основная масса снега. Такие встречи связаны не с миграцией или агрессией рептилий, а с их естественным биологическим циклом.

"Обыкновенный уж и обыкновенная гадюка – привычные обитатели Москвы. Их появление на поверхности в весенний период обусловлено повышением температуры почвы и воздуха, потребностью в солнце для восстановления после спячки и поиском партнеров для размножения", – рассказал Москве 24 начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Сами по себе змеи не стремятся к контакту с человеком, но вынуждены искать открытые, хорошо освещенные места, например опушки, или камни, на которых можно погреться и повысить температуру тела после долгой зимовки.
Азамат Кунафин
начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

По его словам, ужи чаще встречаются вблизи водоемов и влажных низин, где охотятся на лягушек, тогда как гадюки предпочитают сухие, хорошо прогреваемые места и лесные поляны. Помимо желания погреться, после зимы рептилии испытывают голод и выходят на охоту за мышевидными и другими мелкими животными, что также увеличивает вероятность их появления на тропинках.

При этом ранее эксперты прогнозировали в этом году нашествие мраморных клопов и испанских слизней. Причиной для этого могут послужить изменения среднегодовой температуры и продолжительности вегетативного периода.

Кроме того, из-за мощных снегопадов весной в Москве может увеличиться и количество насекомых, рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ Вадим Марьинский.

Снежный покров является замечательным теплоизолятором. Поэтому чем глубже снег, тем выше температура и тем меньше диапазон температурных колебаний под снегом, в верхнем слое почвы, в прикрытой снегом лесной подстилке из опавших листьев, коряг. Такая снежная зима, как эта, может привести к тому, что весной насекомых проснется больше, чем обычно, так что мы увидим больше перезимовавших бабочек, жуков и многих других насекомых.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии МГУ

Эксперт уточнил, что взрослые насекомые имаго зимуют в лесной подстилке, трещинах или стволах деревьев и для них снег критически важен.

Найди отличие

Фото: 123RF.com/sushytska

Азамат Кунафин предупредил, что брачная активность змей наступает при достижении температуры воздуха 18–20 градусов тепла, как правило, в конце апреля – начале мая.

"В период брачного сезона их активность возрастает, они сосредоточены на поиске партнера, из-за чего они могут чуть медленнее реагировать на приближение людей", – добавил эксперт.

При этом Кунафин подчеркнул, что встреча со змеей – это не повод для паники.

"Если вы заметили рептилию, остановитесь, дайте ей возможность уползти и сохраняйте дистанцию не менее 5–10 метров. Не стоит пытаться потрогать, сфотографировать вблизи или прогнать животное палкой. Все виды змей, обитающие в Москве, находятся под особой охраной, а гадюка может укусить только в случае самообороны при прямом контакте", – сказал эксперт.

В свою очередь, специалист по экзотическим животным Евгений Рыбалтовский напомнил в разговоре с Москвой 24 о том, что гадюку несложно отличить от ужа.

"Голова у гадюки похожа на треугольник, у ужа – круглая и гладкая. Глаза у гадюки похожи на кошачьи (щелевые), у ужа – обычные круглые. Рисунок на спине у гадюки – в виде яркого зигзага, а у ужа никакого узора нет, зато на затылке видны две ярких желтых точки. Однако у некоторых особей пятна могут отсутствовать или быть черными, поэтому все-таки змей лучше обходить стороной", – пояснил эксперт.

Рыбалтовский напомнил, что, если контакта избежать не получилось и змея напала, следует срочно обратиться в ближайшую больницу.

"Укус, в данном случае гадюки, может вызывать резкую боль, отек, посинение конечности, но реальную опасность он представляет в основном для тех, кто страдает заболеваниями сердца или серьезными аллергическими реакциями, которые могут привести к анафилактическому шоку", – сказал он.

Эксперт также напомнил, что из-за подтопления зимовок раньше времени, а именно в начале марта, могут проснуться ежи. Кроме того, паводки могут коснуться комаров-звонцов и мух, жужелиц и некоторых божьих коровок. Лягушки же в центральной части России активируются ближе к началу апреля, заключил эксперт.

обществоживотныеистории

