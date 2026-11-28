С приходом холодного времени года многие любители бега задумываются, как не растерять приобретенную за лето форму. Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как можно поддерживать уровень подготовки в межсезонье и почему нельзя отказываться от тренировок вообще.

Останавливаться нельзя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С наступлением осени закончились не только теплые дни, но и сезон летних спортивных мероприятий. И для многих людей, которые принимают в них участие (например, в забегах и полумарафонах), это, как правило, период, когда можно отдохнуть от регулярных и тяжелых тренировок. Для других же возникает ситуация, когда не хочется терять полученный результат и нужно найти возможность поддерживать высокий уровень подготовки до прихода весны.

Почему вообще нельзя пропускать занятия и как сохранить форму, разберем в этом материале.

В профессиональном спорте есть такое понятие, как межсезонье – период, когда нет соревнований и у спортсменов есть возможность вести подготовку к следующим стартам. Характерной особенностью тренировок у действующих спортсменов является то, что межсезонье – это не период отдыха от занятий, а, наоборот, возможность улучшить свои показатели.

Когда же мы говорим о людях, которые увлекаются бегом, то многие из них начинают регулярно тренироваться только уже ближе к забегу, а в межсезонье могут вообще взять перерыв от занятий.

Но делать так лучше не стоит, особенно в ситуации, если есть амбиции снова начать принимать участие в соревнованиях в следующий сезон.

Почему нельзя прекращать тренировки?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нужно понимать, что при регулярных физических нагрузках происходит адаптация и развитие всех систем организма – это не только укрепление опорно-двигательного аппарата, включая увеличение процента мышечной массы тела, но и адаптация сердечно-сосудистой системы, легких и так далее. То есть организм начинает жить в другом режиме, который можно объединить выражением "физическая подготовка". При резком отказе от тренировок человек не только начнет терять полученный результат, но также есть вероятность столкнуться с рядом последствий:

начинается мышечная атрофия – масса и сила снижаются уже через 2–3 недели;

снижается выносливость, ухудшается работа сердца и легких;

замедляется обмен веществ, что снижает чувствительность к инсулину, а это может спровоцировать рост жировых отложений;

из‑за отсутствия нагрузки падает плотность костной ткани, слабеют связки, растет риск травматизации;

также возможны перепады настроения, тревожность, повышенная утомляемость из‑за изменения уровня нейромедиаторов.

Другими словами, даже вне этапов соревнований важно поддерживать режим, чтобы не начинать потом с нуля. Из-за длительного перерыва, особенно с годами, возвращаться в режим все сложнее, так как организм медленнее восстанавливает прежнюю форму.

Да, в межсезонье можно и даже нужно снизить интенсивность нагрузок, но бросать их вообще нельзя.

Как тренироваться?

В середине прошлого столетия тренер по беговым лыжам разработал методику тренировок для спортсменов, которая позволяла не просто поддерживать физическую форму в летний период. Она давала возможность сохранять стереотип движения лыжными палками при занятиях на асфальте или траве.

Позже весь мир узнал про скандинавскую ходьбу, которая стала самостоятельным видом спорта. И этот пример говорит нам о том, что в межсезонье всегда можно найти условия для сохранения набранной формы.

На примере бегунов несложно догадаться, что занятия на улице прекрасно можно перенести на крытый стадион или в фитнес-клуб. Велосипедисты же могут использовать групповые занятия по сайклу или специальный велотренажер-стенд, где заднее колесо велосипеда снимают или фиксируют на подставке, которая прижимается к покрышке или цепляется за втулку. Благодаря такому оборудованию можно менять нагрузку, полностью имитируя прохождение дистанции с ускорением, торможением, ездой в горку.

ОФП

Для любых видов спорта в зависимости от сезона и условий тренировки важным элементом сохранения формы будет являться регулярное выполнения упражнений по общей физической подготовке (ОФП). Как правило, у каждого направления есть свои, специализированные упражнения и методики. При этом всегда остаются и базовые: отжимания, приседания, подтягивания, упражнения на пресс, а также движения на гибкость, координацию, баланс.

Здесь я рекомендую обратиться к профессиональному тренеру ОФП, который специализируется именно в вашем виде спорта. Он распишет программу с учетом уровня подготовки, возможных ограничений и ряда других факторов.

Самостоятельно разрабатывать программы я не советую, так как всегда остается риск методических и технических ошибок.

Другими словами, межсезонье – это не время для отдыха, а возможность для развития. При грамотно построенной тренировочной программе к следующему сезону вы подойдете на должном уровне подготовки.