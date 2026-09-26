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26 сентября, 08:00

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Фитнес-эксперт Каневский предупредил о важных нюансах использования устройств для массажа

Расслабление или травма? Как не подорвать здоровье популярными устройствами для массажа

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды оборудования можно использовать для самомассажа и есть ли от них реальная польза.

Фото: depositphotos/patrisyu

Массаж как вид воздействия на мускулатуру и опорно-двигательный аппарат нужен каждому человеку. Его основная задача – в улучшении питания тканей, повышении подвижности, снятии так называемых триггерных точек, которые часто возникают из-за постоянного неправильного положения тела или при интенсивных нагрузках.

При этом важно понимать, что полноценный качественный массаж может делать только специалист, из-за чего многие люди либо редко его посещают, либо не ходят вообще (в том числе чтобы сэкономить деньги). А зря, так как усталость в тканях может накапливаться, что приводит к усилению болевого синдрома, снижению подвижности и даже повышению рисков развития травмы (особенно если регулярно и тяжело тренироваться).

Поэтому возникает вполне логичный вопрос: а можно ли делать массаж самостоятельно? Давайте разбираться.

МФР

Фото: wildberries.ru

Многие из вас наверняка видели на маркетплейсах или фитнес-клубах массажные валики, с разным видом рисунка массажной поверхности. Это валики для самомассажа, которые называют МФР – миофасциальный релиз. Несмотря на сложное название, все на самом деле гораздо проще, и чтобы это понять, разберем значение аббревиатуры: мио (m) переводится – "мышца", фасция (f) – это тонкая соединительнотканная оболочка, которая окутывает мышцы, группы и связывает разные структуры тела в единую структуру, а релиз (r) дословно – "освобождение".

То есть МФР – это вид воздействия, снимающий напряжение не только с мускулатуры, но и фасций, в которых также накапливается усталость из-за постоянной нагрузки и отсутствия расслабления (в такой обстановке фасция теряет эластичность, в ней формируются триггерные точки, из-за чего мышца зажимается, в ней нарушается кровоток, появляется скованность и боль).

Другими словами, МФР является удобным и доступным способом для снятия зажимов и повышения работоспособности за счет улучшения питания тканей. МФР выполняют с помощью специального инвентаря – пенного валика, а также используют массажные мячи и другие виды массажеров.

Сами валики бывают абсолютно гладкими (массажный цилиндр), они предназначены для максимально мягкого воздействия, с разным рисунком, которые воздействуют с разной степенью интенсивности. При этом МФР применяют не только после тренировки, но и до как вариант динамической разминки: воздействие будит нервно-мышечные связи, улучшает контроль движений и помогает равномерно распределить нагрузку.

И вот здесь важно понять, что для грамотного применения МФР недостаточно просто купить валик и посмотреть видео с его использованием. Важно научиться правильно "катать" его по "ходу роста мышечных волокон", а также знать, на какие зоны воздействовать нельзя, например сухожилия, суставы, железы.

Не зря есть курсы, где готовят специалистов по МФР: будущих тренеров учат не только корректно использовать валики или мячи, они изучают анатомию и физиологию, чтобы грамотно выявлять триггерные точки и понимать истинную причину их происхождения, для корректного воздействия.

Другими словами, если вы хотите начать использовать МФР для себя, обязательно возьмите несколько тренировок со специалистом.

Перкуссионный массажер

Фото: wildberries.ru

Его еще называют массажный пистолет. Это вид массажера, встроенный мотор которого приводит в движение насадку: она, в свою очередь, совершает быстрые, ритмичные удары (а не просто вибрацию). Частота может достигать нескольких десятков ударов в секунду. Такие импульсы глубже проникают в мышечные волокна и фасции, чем обычная вибрация, что дает более сильное воздействие, а значит, и желаемый эффект: улучшение питания тканей, уменьшение боли, снятие триггерных точек и так далее.

К плюсам массажера можно отнести и количество насадок: для каждой мышцы своя, определенной формы, что делает воздействие более корректным.

При этом важно понимать: чтобы использовать данный массажер правильно, необходимо иметь базовые знания по строению мышц, связок, а также по ограничениям здоровья, из-за которых использовать пистолет может быть запрещено, так как его интенсивное воздействие может ухудшить состояние.

К таким ограничениям относятся острые воспаления, проблемы с сосудами, тромбозы, варикозная болезнь, некоторые заболевания кожи, а также частые головные боли.

Ручные массажеры

Фото: wildberries.ru

Как правило, это такая рукоятка с прикрепленными к ней валиками. Такие массажеры бывают либо с шипами, либо гладкие, а использовать их можно для того, чтобы делать легкий массаж мышц рук, ног и спины (если, допустим, поможет партнер).

Такие массажеры наиболее безопасны, но и дают достаточно мягкое воздействие. Их можно использовать в домашней релаксации либо после тренировок с меньшими рисками возникновения побочных эффектов.

В любом случае не забывайте: просто покупать и использовать любой вид оборудования, которое влияет на наше здоровье, без консультации специалиста и обучения в использовании не стоит.

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Каневский Эдуард

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