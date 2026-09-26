Фитнес-эксперт Каневский предупредил о важных нюансах использования устройств для массажа

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, какие виды оборудования можно использовать для самомассажа и есть ли от них реальная польза.



Массаж как вид воздействия на мускулатуру и опорно-двигательный аппарат нужен каждому человеку. Его основная задача – в улучшении питания тканей, повышении подвижности, снятии так называемых триггерных точек, которые часто возникают из-за постоянного неправильного положения тела или при интенсивных нагрузках.

При этом важно понимать, что полноценный качественный массаж может делать только специалист, из-за чего многие люди либо редко его посещают, либо не ходят вообще (в том числе чтобы сэкономить деньги). А зря, так как усталость в тканях может накапливаться, что приводит к усилению болевого синдрома, снижению подвижности и даже повышению рисков развития травмы (особенно если регулярно и тяжело тренироваться).

Поэтому возникает вполне логичный вопрос: а можно ли делать массаж самостоятельно? Давайте разбираться.

МФР

Многие из вас наверняка видели на маркетплейсах или фитнес-клубах массажные валики, с разным видом рисунка массажной поверхности. Это валики для самомассажа, которые называют МФР – миофасциальный релиз. Несмотря на сложное название, все на самом деле гораздо проще, и чтобы это понять, разберем значение аббревиатуры: мио (m) переводится – "мышца", фасция (f) – это тонкая соединительнотканная оболочка, которая окутывает мышцы, группы и связывает разные структуры тела в единую структуру, а релиз (r) дословно – "освобождение".

То есть МФР – это вид воздействия, снимающий напряжение не только с мускулатуры, но и фасций, в которых также накапливается усталость из-за постоянной нагрузки и отсутствия расслабления (в такой обстановке фасция теряет эластичность, в ней формируются триггерные точки, из-за чего мышца зажимается, в ней нарушается кровоток, появляется скованность и боль).

Другими словами, МФР является удобным и доступным способом для снятия зажимов и повышения работоспособности за счет улучшения питания тканей. МФР выполняют с помощью специального инвентаря – пенного валика, а также используют массажные мячи и другие виды массажеров.

Сами валики бывают абсолютно гладкими (массажный цилиндр), они предназначены для максимально мягкого воздействия, с разным рисунком, которые воздействуют с разной степенью интенсивности. При этом МФР применяют не только после тренировки, но и до как вариант динамической разминки: воздействие будит нервно-мышечные связи, улучшает контроль движений и помогает равномерно распределить нагрузку.

И вот здесь важно понять, что для грамотного применения МФР недостаточно просто купить валик и посмотреть видео с его использованием. Важно научиться правильно "катать" его по "ходу роста мышечных волокон", а также знать, на какие зоны воздействовать нельзя, например сухожилия, суставы, железы.

Не зря есть курсы, где готовят специалистов по МФР: будущих тренеров учат не только корректно использовать валики или мячи, они изучают анатомию и физиологию, чтобы грамотно выявлять триггерные точки и понимать истинную причину их происхождения, для корректного воздействия.

Другими словами, если вы хотите начать использовать МФР для себя, обязательно возьмите несколько тренировок со специалистом.

Перкуссионный массажер

Его еще называют массажный пистолет. Это вид массажера, встроенный мотор которого приводит в движение насадку: она, в свою очередь, совершает быстрые, ритмичные удары (а не просто вибрацию). Частота может достигать нескольких десятков ударов в секунду. Такие импульсы глубже проникают в мышечные волокна и фасции, чем обычная вибрация, что дает более сильное воздействие, а значит, и желаемый эффект: улучшение питания тканей, уменьшение боли, снятие триггерных точек и так далее.

К плюсам массажера можно отнести и количество насадок: для каждой мышцы своя, определенной формы, что делает воздействие более корректным.

При этом важно понимать: чтобы использовать данный массажер правильно, необходимо иметь базовые знания по строению мышц, связок, а также по ограничениям здоровья, из-за которых использовать пистолет может быть запрещено, так как его интенсивное воздействие может ухудшить состояние.

К таким ограничениям относятся острые воспаления, проблемы с сосудами, тромбозы, варикозная болезнь, некоторые заболевания кожи, а также частые головные боли.

Ручные массажеры

Как правило, это такая рукоятка с прикрепленными к ней валиками. Такие массажеры бывают либо с шипами, либо гладкие, а использовать их можно для того, чтобы делать легкий массаж мышц рук, ног и спины (если, допустим, поможет партнер).

Такие массажеры наиболее безопасны, но и дают достаточно мягкое воздействие. Их можно использовать в домашней релаксации либо после тренировок с меньшими рисками возникновения побочных эффектов.

В любом случае не забывайте: просто покупать и использовать любой вид оборудования, которое влияет на наше здоровье, без консультации специалиста и обучения в использовании не стоит.