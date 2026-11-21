Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, что такое застой в тренировках и как его преодолеть.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тренажерный зал всегда привлекал людей возможностью развить большую и пропорциональную мускулатуру. Именно поэтому, как бы ни менялась фитнес-отрасль, всегда и в любом клубе была зона со свободными весами и силовым оборудованием.

При этом сами занятия в тренажерном зале должны строиться на основных принципах силовой работы, если человек действительно хочет развивать объемы и силу. И что же это за принципы?

Основным видом снарядов должны быть свободные веса: штанги, гантели, гири и блочные тренажеры с тросами. Такой вид оборудования дает более качественную проработку целевой мышечной группы, так как человек выполняет движение в естественной, анатомически правильной амплитуде. Более того, работа со свободным весом вовлекает не только основные мышцы, выполняющие движение (агонисты), но и мышцы-ассистенты (стабилизаторы), это позволяет работать с большим весом отягощения, создавая условия для развития прогресса.

Прогрессирующая нагрузка. Пожалуй, главный фактор стимула мышечного роста. Ее смысл заключается в том, что человек от тренировки к тренировке должен стараться постоянно увеличить нагрузку: вес отягощения, дополнительный повтор, форсированные повторения и так далее.



Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Проработка любой мышечной группы всегда должна начинаться с базового упражнения. Это движения, где одновременно работает больше двух суставов, а значит, и большой мышечный массив, что позволяет работать с большим отягощением (также критично для роста мускулатуры).

Если человек занимается бодибилдингом, то не рекомендуется параллельно тренироваться в других направлениях, так как это будет сказываться на восстановлении мышечной ткани после занятий. Здесь работает принцип специализации: для развития мускулатуры нужно регулярно и тяжело тренироваться, а не распыляться на другие направления.

В рационе должно быть достаточное количество белка, в среднем 2 грамма на килограмм веса тела, при этом количество углеводов должно составлять 4 грамма, а жиров 1–1,2 грамма на килограмм.

Таким образом, работа над ростом мускулатуры представляет из себя регулярные, тяжелые и достаточно однообразные тренировки, так как выполнять конкретное упражнение нужно до тех пор, пока в нем идет прогресс.

Но процесс не бесконечен. Когда человек занимается регулярно, сначала идет хороший прирост объемов и силы – этот эффект называется "первичная адаптация". Но затем ее скорость снижается и наступает так называемый застой, или "плато".



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Как пробить это плато? Сначала нужно понять, что скорость развития силовых показателей и увеличение мышечной массы будут идти существенно медленнее, чем в первые пол года тренировок. То есть здесь нужно проявить должное терпение и упорство. А дальше нужно варьировать следующие приемы, задача которых – сдвинуть результат:

смена нагрузки (периодизация тренировочного процесса). Чередуйте фазы воздействия, например: 3–4 недели работайте над развитием гипертрофии (8–12 повторений, 3 подхода), затем 2–3 недели на силу (3–6 повторений, 6 подходов). Это сбивает привыкание мышц и нервной системы к одной схеме;

изменение темпа и паузы: выполняйте медленные негативные фазы (опускание веса за 3–5 секунд) с фиксацией в нижней точке на 1–3 секунды. Это повышает время под нагрузкой и метаболический стресс – ключевые стимулы для роста;

вариация упражнений. Замените базовые движения на схожие, но с другим вектором нагрузки, например, жим штанги лежа меняем на жим гантелей на наклонной скамье, приседания со штангой, гак-приседания в тренажере.

Также используйте такой прием, как "отдых-пауза": когда берут такой вес отягощения, с которым получается сделать всего 2–3 повтора, но на этом подход не заканчивается. После выполнения нужно сделать отдых 20 секунд, затем еще 2–3 повторения, и так 3–4 раза. Получается, что мы делаем 8–10 повторов с весом, который существенно больше "рабочего", что дает хороший, силовой стресс.

Также важен "дроп‑сет". В данном случае мы выполняем 3–5 повторений с весом, например в 80 килограммов. Затем ставим штангу на стойку, снимаем с грифа 20 килограммов и выполняем еще 5–6 повторов на износ. Снова ставим штангу, снимаем вес и делаем следующий подход. Отдых между ними должен быть только на то, чтобы снять диски. В жиме лежа таким методом часто доходят до пустого грифа. Это очень хороший прием, который буквально "разрывает мышцы" за счет сильного прилива крови.

И конечно, изометрические удержания. В пиковой точке (например в верхней части тяги или приседаний) удерживаем вес на 5–10 секунд. Это развивает силу в конкретной части амплитуды и улучшает нервно‑мышечную связь.

Последние три приема лучше использовать с тренером и не чаще раза в месяц, так как они дают очень сильную, избыточную нагрузку. Поэтому злоупотребление может спровоцировать травму.