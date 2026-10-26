Фитнес-эксперт Каневский объяснил, с чего начать силовые тренировки в зале

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему занятия в тренажерном зале набирают популярность у девушек и как правильно начинать такие тренировки.

"Железо" в моде

На днях выяснилось, что силовые тренировки стали популярнее среди девушек. При этом интерес к йоге снизился, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование. В итоге в 2026 году на силовые пришлось 31% занятий россиянок против 22% в 2023-м.

В свою очередь, доля йоги в общем объеме занятий сократилась с 22% в 2023-м до 15% в 2026 году. Плюс за этот год снизилось и абсолютное число таких тренировок – на 20%.

С чем может быть связано такое переориентирование и хорошо ли это, разберемся в этом материале.

Несмотря на исследования и активное развитие фитнес-индустрии, до сих пор есть большое количество девушек, которые уверены: тренажерный зал нужен исключительно мужчинам. Такое предубеждение тесно связано с уверенностью, что тренировки с "железом" сделают фигуру мужеподобной, а сами нагрузки могут привести не только к травмам, но и нарушениям со стороны женского здоровья.

Поэтому прекрасная половина человечества раньше отдавала предпочтение более, по их мнению, "женским" направлениям: йоге, танцам, занятиям в воде.

Но тогда почему наблюдается изменение тренда? Одной из причин можно считать увеличение количества фитнес-клубов с системой подписки, когда клиенту не нужно оплачивать годовой абонемент, а есть возможность оплачивать его раз в месяц. Это не просто дало возможность единоразово экономить крупную сумму, но и попробовать конкретный клуб и виды тренировок, доступные в них. А так как в большинстве таких фитнес-клубов львиную долю оборудования составляет тренажерный зал, то и интерес к нему стал проявляться автоматически.

Второй причиной можно смело считать тренд на красивую, пропорционально развитую мускулатуру. Его активно транслируют не только девушки-тренеры или спортсменки в категории "фитнес-бикини", но и сами клиентки клубов, которые охотно делятся своими тренировками и результатами от них в своих социальных сетях.

Также с увеличением количества фитнес-клубов повысился спрос на персональные занятия, которые, как правило, проводят непосредственно в зале. Причем заниматься с тренером давно стало не только необходимостью с точки зрения безопасности и эффективности занятий, но и определенным статусом, когда ходить к тренеру – важный элемент имиджа.

Снижение же интереса к занятиям йогой можно считать спадом интереса к ней. Да, многие виды фитнеса становятся популярными не из-за реальных достижений от тренировок, а именно из-за моды. Так было, например, с классической танцевальной аэробикой, бодибалетом, бодифлексом и другими направлениями групповых программ. При этом тренажерный зал всегда оставался востребованным в любом фитнес-клубе.

В чем польза?

Как я упомянул выше, тренажерный зал дает возможность не просто проработать мускулатуру. Благодаря грамотно подобранной методике можно добиться серьезных пропорциональных изменений в фигуре, делая ее эстетично сложенной.

Но и это не самое главное. Работа над мускулатурой – важная профилактика процессов старения и улучшения общего уровня и качества жизни в целом. Благодаря проработке мышц с помощью силового воздействия (работа с отягощением) мы не только создаем условия для укрепления и роста мышц – мы также укрепляем сухожилия и связки, плюс плотность костей становится выше.

То есть это серьезная профилактика таких возрастных проблем, как остеопороз (снижение плотности костей) и саркопении (возрастная, патологическая, потеря мышечной массы). Более того, когда наши мышцы сокращаются, тренируется и сердечно-сосудистая система, так как мускулы буквально "качают кровь", сохраняя просвет и эластичность сосудов.

С чего начать?

При этом важно понимать, что тренажерный зал является местом повышенной травмоопасности, все нагрузки, упражнения, вид оборудования должны подбираться не только исходя из целей и задач конкретного человека, но и возраста, прошлого опыта тренировок, а также возможных ограничений со стороны здоровья.

Соответственно, перед началом силовых занятий важно исключить проблемы со здоровьем либо, если они все-таки есть, получить рекомендации от врача – какие упражнения можно делать, а какие нет. Для этого я рекомендую пройти полную диспансеризацию, в особенности обратиться к ортопеду, если вдруг у вас есть дискомфорт со стороны позвоночного столба либо суставов и позвоночника.

Также, если у вас есть такая проблема, как варикозное расширение вен, необходимо посетить врача-флеболога, который порекомендует специальное компрессионное белье. Именно благодаря ему можно будет давать организму определенные виды нагрузок.

Когда вы будете обладать всей этой информацией и если получите допуск к тренировкам, первые занятия, естественно, нужно будет проводить с персональным тренером, желательно тренером ЛФК, либо врачом ЛФК. Он даст рекомендации, исходя из ваших ограничений.

Сам цикл начинается с легких тренировок в режиме по 20–30 повторений в 3 рабочих подхода – не надо доводить мышцы до сильного утомления. Основная задача первых 2–3 недель занятий – это освоение техники выполнения соответствующих упражнений, постановка дыхания и подбор методики в целом. Тогда вы постепенно войдете в ритм без рисков травматизации или каких-то других дискомфортных явлений, которые могут отбить желание заниматься.

Еще нужно учитывать, что походы в зал – это систематический процесс, прерывать который больше чем на одну неделю, не стоит. Просто потому, что набранный результат буквально будет деградировать. Этот феномен называется "принцип обратимости – что не используется, то пропадает". То есть организму набранная мускулатура, сила и выносливость просто не нужны для выполнения повседневных задач, и если не будет тренировок, которые сохраняют достижения, вы их начнете терять.

Другими словами, занятия в тренажерном зале, как и любые другие виды тренировок, должны быть регулярными. Оптимально – от двух до четырех занятий в неделю.