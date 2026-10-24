Фитнес-эксперт Каневский назвал стоимость тренировок в 2026 году

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, сколько стоят абонементы в столичные фитнес-клубы, а также занятия по другим направлениям.

Дыра для бюджета?

Здоровый образ жизни в среднем обходится в 4 300 рублей в месяц, сообщил телеграм-канал Mash Money. По данным источника, "главные пожиратели" средств – полезная еда, спорт и медобследования. При этом за последние шесть лет после пандемии фитнес-отрасль начала активно развиваться в столице. Во многом это произошло из-за появления маркетплейсов: в торговых центрах начали закрываться магазины, ведь владельцы бизнеса перешли на онлайн-продажи, а освободившиеся помещения стали забирать под себя именно фитнес-клубы.

По данным аналитиков, за 2025 год оборот рынка фитнес-услуг Москвы вырос на 30% до 137,2 миллиарда рублей, и основными причинами этого стали прирост продаж действующих клубов и открытие новых объектов площадью более 500 квадратных метров. Общее количество объектов превысило 2,3 тысячи.

Если прибавить к этому число разных беговых сообществ, велосипедных клубов и так далее, то получается, что можно подобрать себе нагрузку не только по интересу, но и по карману.

Что и сколько стоит, разберем в этом материале.

Фитнес-клубы

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Основной проблемой фитнес-клубов до 2020 года была политика абонемента, когда человек был вынужден единовременно оплачивать сразу карту на год. В результате чего при плохой мотивации клиент ходил на занятия буквально несколько раз за год, теряя оплаченную сумму. Более того, было много случаев, когда фитнес-клубы внезапно закрывались, а люди так же оставались без денег.

После пандемии стало больше клубов с системой подписки, когда человек покупает себе посещение строго на месяц. Такой подход существенно увеличил интерес аудитории, так как пропала необходимость одновременно выплачивать большую сумму, а также появилась возможность протестировать конкретное заведение на удобство посещения в целом.

Сама подписка может отличаться по сумме и набору услуг. Как правило, базовый тариф стоит 1 500–1 700 рублей в месяц, а максимальный – в среднем до 3 500. В базовом тарифе есть ограничения на посещение групповых программ, спа-зоны, а также отсутствует возможность заниматься в другом клубе сети. В максимальной же подписке включены все услуги клуба.

К слову, совсем недавно в таких клубах стали появляться и годовые карты стоимостью в среднем 20 000 рублей.

Минусом такого подхода является количество одновременно занимающихся клиентов. Без преувеличения, в тех клубах, которые расположены в торговых центрах, в часы прайм-тайм очереди стоят вообще на все тренажеры. Причем такая же ситуация и в выходные – залы полностью загружены. Причина здесь одна: такая цена дала возможность ходить молодежи, студентам, а также непосредственно сотрудникам ТЦ.

Вторым минусом можно считать отсутствие бассейнов во всех схожих клубах. Это сделано для того, чтобы снизить стоимость обслуживания клуба, а значит, и подписки.

При этом в сегменте бизнес-класса тоже появилась месячная оплата карты, что явно продиктовано изменением спроса у клиентов и рынка в целом. Таким образом, вход в более дорогой сегмент начинается от 7 000 рублей в месяц и может доходить до 15 000 рублей. Годовая карта может стоить от 70 000 до 130 000 рублей в год. За эти деньги вы получаете не только существенно меньшее количество посетителей, но и больший выбор разных групповых программ, а также бассейн и другие опции.

Йога, пилатес, единоборства

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Что касается клубов студийного формата, то здесь ценообразование примерно одинаковое: вы либо оплачиваете разовые занятия в группах, либо покупаете абонемент. Таким образом, разовое посещение может стоить как 600 рублей, так и 2 000, а абонемент на месяц варьируется в среднем от 6 000 до 20 000 в зависимости от количества тренировок в неделю.

Беговые и велоклубы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

А вот эти направления можно смело считать одними из самых дорогих. Например, стоимость абонемента в беговом клубе начинается от 10 000 рублей в месяц. В эту сумму входят групповые тренировки и доступ к чату. Если же нужно индивидуальное сопровождение, то сумма вырастает примерно до 15 000 рублей в месяц. При этом если занятия проходят в манеже, то его аренда оплачивается отдельно.

Если же мы говорим о велоклубах, то здесь ценообразование совершенно другое. Например, в среднем групповой абонемент на 12 занятий стоит от 20 000 до 30 000 рублей, в эту стоимость входят сами занятия, индивидуальный план подготовки, а также техническое сопровождение. При этом отдельно придется платить за велополотно, ваттбайк, аренду велосипеда, а также за его хранение в клубе или аренду шкафчика. Также отдельно приобретается клубная форма.

Платить не обязательно

Если у человека основная задача – поддержка умеренной физической формы и здоровья в целом, то совершенно не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб или какое-либо сообщество. Всегда можно великолепно заниматься в домашних условиях, используя буквально два квадратных метра помещения.

Единственное, на что я рекомендую обратить внимание, так это на покупку хорошего финес-коврика, он должен быть сделан из толстого, мягкого и одновременно износостойкого материала, тогда вы не будете натирать себе локти, например при выполнении планки, или копчик, при ряде упражнений на пресс. Стоимость такого коврика в зависимости от размера начинается от 5 000 рублей.