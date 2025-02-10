Певицу Тейлор Свифт освистали на Супербоуле

Фото: ТАСС/АР/Jordan Strauss

Поклонники команды "Филадельфия Иглз" освистали певицу Тейлор Свифт во время Супербоула. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Page Six.

Свифт показали на стадионном экране в ходе решающего матча сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ). Певица улыбнулась. По мнению очевидцев, она выглядела смущенной.

Как отмечается в материале, Свифт присутствовала на матче для поддержки своего бойфренда Трэвиса Келси, играющего за "Канзас-Сити Чифс". Зрители реагировали так же, когда на экране появились другие известные фанаты команды.

Ранее стало известно, что мировой тур Свифт Eras Tour собрал более 2 миллиардов долларов, благодаря чему побил рекорд самого кассового тура в истории.

По информации компании – продюсера исполнительницы Taylor Swift Touring, учитывая последнее, 149-е шоу, зрители купили билеты на сумму 2 077 618 725 долларов. Эта цифра в два раза превысила стоимость любого другого концерта в истории.