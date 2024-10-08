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08 октября, 15:33

Происшествия

Экс-глава "Главного управления обустройства войск" Горбачев получил 5,5 года за хищения

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывшего руководителя АО "Главное управление обустройства войск" Евгения Горбачева приговорили к 5,5 года заключения в колонии общего режима по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Савеловский районный суд Москвы признал его виновным в хищении мошенническим путем 232 миллионов рублей, выделенных на создание объектов радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации Минобороны в Арктике.

Ранее столичный суд дал шесть лет колонии бывшему замгендиректора ПАО "Ил" Андрею Новожилову по делу о хищении 4,2 миллиона рублей во время разработки элементов крыла для топливозаправщика.

Судья признал его виновным в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. Также директору ЦПКТ МАИ Вячеславу Хвану назначено пять лет лишения свободы, а его подчиненному Игорю Титову – 4,5 года.

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