Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 09:56

Город

На северо-западе Москвы построили восемь социальных объектов за счет бюджета

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

За последние пять лет на северо-западе Москвы построили восемь социальных объектов за счет Адресной инвестиционной программы рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Все здания возведены с использованием современных технологий и высококачественных материалов. Их суммарная площадь составляет порядка 180 тысяч квадратных метров, обратил внимание вице-мэр.

В их числе новые медучреждения, дворец бракосочетания, учебный корпус и спортивные комплексы. Объекты находятся в районах Хорошёво-Мнёвники, Покровское-Стрешнево, Митино, Куркино и Строгино.

"Реализация этих проектов позволила обеспечить жителей округа комфортными условиями для получения образования, занятий спортом, медицинского обслуживания и других важных социальных услуг", – отметил Ефимов.

Например, осенью прошлого года состоялось открытие Митинского дворца бракосочетания, площадь которого превышает 2,9 тысячи "квадратов". Первый этаж здания вмещает кабинеты для подачи заявлений, вестибюль и холл, а на втором расположились два зала регистрации брака, которые могут принять до 50 гостей одновременно.

Вместе с тем среди соцобъектов, построенных в округе, – четыре спортивных комплекса общей площадью около 60 тысяч квадратных метров, продолжил глава Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Одним из них стал уникальный ледовый дворец в Мнёвниковской пойме. В нем размещены основная и тренировочная ледовые арены, залы для хореографии, бросковый зал для хоккеистов и универсальный зал для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Кроме того, в здании есть залы для общей физической подготовки, падл-тенниса, единоборств, тренажерный зал, комнаты отдыха для спортсменов и зона общественного питания.

Помимо этого, в СЗАО были построены два медицинских объекта – инфекционный лечебно-диагностический комплекс площадью почти 94 тысячи квадратных метров на территории инфекционной клинической больницы № 1 в Покровском-Стрешневе, а также поликлиника для взрослых площадью более 11,5 тысячи "квадратов" в Строгине.

Ранее стало известно, что новый физкультурно-оздоровительный комплекс построят на Уржумской улице на северо-востоке Москвы. На его территории будут места для индивидуальных и групповых занятий, универсальные игровые залы и административные помещения.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика