21 мая, 14:02

Песков назвал сигналом любые военные учения

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Любые учения являются сигналом и частью военного строительства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя российско-белорусские учения 19–21 мая.

В маневрах по подготовке к применению ядерных сил приняли участие Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флоты, авиация, а также Ленинградский и Центральный военные округа. Всего планировалось задействовать свыше 64 тысяч военных и 7,8 тысячи единиц техники.

В рамках мероприятий российские военные в Белоруссии отработали приведение частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности. Была задействована авиация.

Комментируя учения, генсек НАТО Марк Рютте заявлял, что Альянс наблюдает за этим процессом и мониторит происходящее, но не комментирует его.

Ядерные боеприпасы доставили в полевые пункты хранения в Белоруссии

