Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 10:06

Экономика

В РФ могут утилизировать урожай картофеля из-за отказа закупок ретейлом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Сельхозпроизводители из Новгородской и Владимирской областей заявили о критическом снижении объемов закупок овощей со стороны ретейла. Это может привести к вынужденному уничтожению урожая картофеля уже в мае, передает газета "Известия" со ссылкой на документы.

Как указано в материале, фермеры обратились к первому зампреду Госдумы по аграрным вопросам, главе Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ (АККОР) Владимиру Плотникову. Они попросили его вмешаться в ситуацию.

В частности, аграрии сообщили, что в марте – апреле торговые сети "Магнит", "Лента" и Х5 стали чаще закупать картофель и другие овощи в Египте, Азербайджане и Китае. При этом у российских фермеров на складах остается много своей продукции.

Новгородское объединение аграриев "Вече" отмечает, что у сельхозпроизводителей нет государственной поддержки и возможности реализовать свою продукцию. Это приводит к высокой закредитованности и банкротству, а также снижает продовольственную безопасность.

Ассоциация сельхозпроизводителей из Владимирской области "Возрождение села", в свою очередь, подчеркивает, что цены на картофель из России упали на 30–40% – ниже уровня себестоимости. Это произошло из-за закупок торговыми сетями импортных продуктов.

Они отметили, что торговые сети не смотрят на статистику и сведения федеральных госсистем, согласно которым в России достаточно своего картофеля. Таким образом, аграрии могут потерпеть убытки и будут вынуждены сократить посадочные площади. При этом такая ситуация наблюдается в разных российских регионах.

Однако ретейлеры заявили, что не сокращали объемы закупок. А Минсельхоз утверждает, что в этом году в страну поставляется меньше зарубежного картофеля. В Минпромторге добавили, что сейчас в российских магазинах отечественных овощей больше, чем импортных.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев сообщал, что Россия собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых в прошлом году. Это около 142 миллионов тонн, 93 миллиона из них приходится на пшеницу. Он отметил, что объем растениеводческой продукции в стране вырос на 9%.

Читайте также


экономикаеда

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика