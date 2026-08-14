Новости мира: число пострадавших при сходе поезда в Британии выросло до 20

Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Великобритании возросло до 20 человек. Авария произошла накануне в Восточном Сассексе. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, погибших нет.

Пожарные пытаются защитить от огня исторический монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья в испанском Арагоне. Огонь охватил 9 тысяч гектаров лесистой местности. Пламя разгоняет сильный ветер, что затрудняет тушение. На борьбу с огнем брошены 500 спасателей.

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