23 мая, 18:19

Происшествия

Причиной ДТП в Ставропольском крае стал выезд на встречную полосу

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ставрополья"

Причиной ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли три человека, стал выезд автомобиля на встречную полосу движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 7-м километре автодороги "Обход города Новоалександровска". 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 врезался в ВАЗ-2107, который двигался во встречном направлении.

По факту случившегося прокуратура Ставропольского края начала проверку.

Также в ведомстве рассказали, что все погибшие находились в автомобиле ВАЗ-2107. Среди них один несовершеннолетний. Все они скончались на месте от полученных травм.

Среди пяти пострадавших – водитель и три пассажира ВАЗ-2114, а также еще один пассажир ВАЗ-2107. Всех их доставили в больницу Новоалександровска.

Ранее автобус, который перевозил 44 ребенка, попал в ДТП в Самарской области. Он столкнулся с автомобилем Renault Duster. В результате аварии пострадали пассажиры машины.

происшествияДТПрегионы

