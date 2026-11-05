Верблюдов, заблокировавших движение по мосту в Астрахани, вернули в Калмыкию

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Верблюдов, которые остановили движение по Старому мосту в Астрахани, возвратили на животноводческую стоянку в Калмыкии. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

В ведомстве уточнили, что животные принадлежат сельхозтоваропроизводителю из Юстинского района. Всего их было 19.

"Все животные возвращены на исходную животноводческую стоянку", – говорится в сообщении.

По предварительным данным Минсельхоза, происшествие не повлекло порчи сельскохозяйственных угодий, повреждения инфраструктуры или других материальных потерь. Сейчас решается вопрос о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.

Инцидент произошел ночью 3 ноября. Стадо верблюдов вышло на Старый мост, из-за чего движение автомобилей пришлось временно ограничить. Также животные оказались на железнодорожных путях между станциями Трусово и Кутум. Для их эвакуации использовался специальный погрузочный кран.