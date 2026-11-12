Baza: коллекторы начали шантажировать россиян ИИ-порно

Коллекторы шантажировали россиянку рассылкой ИИ-порно с ее участием из-за долга в 20 тысяч рублей, утверждают СМИ. Как противостоять такой травле и куда на нее можно жаловаться, разбиралась Москва 24.
Вынудить любой ценой
Коллекторы начали использовать новый метод давления на должников – шантаж с помощью сгенерированной порнографии, утверждает телеграм-канал Baza.
Журналисты рассказали историю одной из пострадавших, которая попала в такую ситуацию из-за непогашенного микрозайма на 20 тысяч рублей. Спустя месяц после просрочки девушке начали угрожать коллекторы и отправлять ее близким и коллегам сгенерированный эротический контент с участием должницы.
К примеру, старшей сестре неизвестные прислали порновидео с жертвой шантажа. По словам должницы, родственницу выбрали специально, чтобы причинить больше боли. После того как девушка рассказала о случившемся в соцсетях, с ней связались те, кто попал в похожую историю.
Контактировать можно в будни с 08:00 до 22:00, в выходные и праздники – с 09:00 до 20:00 по местному времени должника. Общаться с третьими лицами коллекторы могут только с письменного согласия заемщика и при отсутствии возражений самого третьего лица. При этом согласие можно отозвать в любой момент.
Ранее депутат Госдумы Георгий Камнев посоветовал россиянам, столкнувшимся с трудностями при выплате кредита, предоставить суду документы, подтверждающие уважительные причины задержки платежей. В такой ситуации заемщику могут предоставить отсрочку и существенно ограничить размер процентов и штрафов.
Парламентарий также посоветовал обращаться в Федеральную службу судебных приставов, прокуратуру или Роспотребнадзор, если коллекторы нарушают закон, в том числе слишком часто звонят, беспокоят по ночам, угрожают должнику или оказывают давление на его близких.
При этом Москва вошла в число лидеров по выданным розничным займам по итогам октября 2026 года, сообщили журналистам в Национальном бюро кредитных историй. Жители в столицы взяли в долг у финансовых организаций 99,4 миллиарда рублей, в то время как Московская область и Санкт-Петербург – 67,9 и 45,4 миллиарда соответственно. В целом по России сумма в октябре составила 0,97 триллиона рублей – на 29,2% меньше, чем в сентябре, когда показатель составлял 1,37 триллиона.
Уголовное дело
Действия коллекторов не всегда бывают законными и этичными, согласился в разговоре с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.
"В отношении небольших долгов, особенно некредитного характера, меры должны укладываться в процедуры так называемого мягкого взыскания – простое информирование должника с просьбой погасить просрочку. Если человек никак не реагирует, дело в дальнейшем переходит в другую плоскость: формируется иск, и в судебном порядке штраф взыскивается", – отметил эксперт.
Однако обычно коллекторы стремятся взыскать долг до суда, потому что так дешевле. В противном случае придется тратиться на юристов, нести другие дополнительные расходы, и нужного финансового результата не получится, объяснил Бархота.
должники просто гасят свои обязательства.
Поскольку распространение компрометирующих материалов неэтично, пострадавшему нужно обратиться в правоохранительные органы и подготовить заявление в суд. Также для решения таких споров в Банке России существует служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.
"Если бы появилось несколько показательных дел, когда коллекторов за такие меры воздействия серьезно наказали, думаю, практика подобных методов взыскания быстро бы сошла на нет", – уточнил Бархота.
В Уголовном кодексе РФ отсутствует норма, которая карает именно за шантаж, но подобные действия можно квалифицировать как вымогательство – а именно причинение существенного вреда репутации человека либо угроза выполнения подобных действий с целью получения прямой выгоды (ст. 163 УК РФ). Таким мнением с Москвой 24 поделился адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев.
Что касается использования для шантажа ИИ-роликов 18+, это подпадает под распространение и изготовление порнографических материалов (ст. 242 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, пояснил Конышев.
Если должник попал в такую ситуацию, необходимо обращаться в Следственный комитет по месту жительства с заявлением о возбуждении уголовного дела, заключил эксперт.