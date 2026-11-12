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12 ноября, 14:57

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Baza: коллекторы начали шантажировать россиян ИИ-порно

Шантаж на максималках: коллекторы рассылают ИИ-порно близким должников

Коллекторы шантажировали россиянку рассылкой ИИ-порно с ее участием из-за долга в 20 тысяч рублей, утверждают СМИ. Как противостоять такой травле и куда на нее можно жаловаться, разбиралась Москва 24.

Вынудить любой ценой

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Коллекторы начали использовать новый метод давления на должников – шантаж с помощью сгенерированной порнографии, утверждает телеграм-канал Baza.

Журналисты рассказали историю одной из пострадавших, которая попала в такую ситуацию из-за непогашенного микрозайма на 20 тысяч рублей. Спустя месяц после просрочки девушке начали угрожать коллекторы и отправлять ее близким и коллегам сгенерированный эротический контент с участием должницы.

К примеру, старшей сестре неизвестные прислали порновидео с жертвой шантажа. По словам должницы, родственницу выбрали специально, чтобы причинить больше боли. После того как девушка рассказала о случившемся в соцсетях, с ней связались те, кто попал в похожую историю.

Деятельность коллекторов в России регулируется законодательно (№230-ФЗ). В частности, личные встречи с должником допускаются не чаще одного раза в неделю и только по договоренности с заемщиком. Звонки разрешены не более раза в сутки, двух в неделю и восьми в месяц. Сообщения – не чаще двух в сутки, четырех в неделю и шестнадцати в месяц.

Контактировать можно в будни с 08:00 до 22:00, в выходные и праздники – с 09:00 до 20:00 по местному времени должника. Общаться с третьими лицами коллекторы могут только с письменного согласия заемщика и при отсутствии возражений самого третьего лица. При этом согласие можно отозвать в любой момент.

Ранее депутат Госдумы Георгий Камнев посоветовал россиянам, столкнувшимся с трудностями при выплате кредита, предоставить суду документы, подтверждающие уважительные причины задержки платежей. В такой ситуации заемщику могут предоставить отсрочку и существенно ограничить размер процентов и штрафов.

Парламентарий также посоветовал обращаться в Федеральную службу судебных приставов, прокуратуру или Роспотребнадзор, если коллекторы нарушают закон, в том числе слишком часто звонят, беспокоят по ночам, угрожают должнику или оказывают давление на его близких.

При этом Москва вошла в число лидеров по выданным розничным займам по итогам октября 2026 года, сообщили журналистам в Национальном бюро кредитных историй. Жители в столицы взяли в долг у финансовых организаций 99,4 миллиарда рублей, в то время как Московская область и Санкт-Петербург – 67,9 и 45,4 миллиарда соответственно. В целом по России сумма в октябре составила 0,97 триллиона рублей – на 29,2% меньше, чем в сентябре, когда показатель составлял 1,37 триллиона.

Уголовное дело

Фото: depositphotos/focuspocusltd

Действия коллекторов не всегда бывают законными и этичными, согласился в разговоре с Москвой 24 эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

"В отношении небольших долгов, особенно некредитного характера, меры должны укладываться в процедуры так называемого мягкого взыскания – простое информирование должника с просьбой погасить просрочку. Если человек никак не реагирует, дело в дальнейшем переходит в другую плоскость: формируется иск, и в судебном порядке штраф взыскивается", – отметил эксперт.

Однако обычно коллекторы стремятся взыскать долг до суда, потому что так дешевле. В противном случае придется тратиться на юристов, нести другие дополнительные расходы, и нужного финансового результата не получится, объяснил Бархота.

Любые меры, выходящие за рамки информирования по телефону и суда, не являются законными. Однако для граждан часто просрочки не такие большие, чтобы из-за них судиться с коллекторами. Поэтому, как правило, коллекторы если и переходят грань, то не настолько сильно, чтобы против них подавались иски. В конце концов
должники просто гасят свои обязательства.
Андрей Бархота
эксперт банковского рынка

Поскольку распространение компрометирующих материалов неэтично, пострадавшему нужно обратиться в правоохранительные органы и подготовить заявление в суд. Также для решения таких споров в Банке России существует служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг.

"Если бы появилось несколько показательных дел, когда коллекторов за такие меры воздействия серьезно наказали, думаю, практика подобных методов взыскания быстро бы сошла на нет", – уточнил Бархота.

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Уголовном кодексе РФ отсутствует норма, которая карает именно за шантаж, но подобные действия можно квалифицировать как вымогательство – а именно причинение существенного вреда репутации человека либо угроза выполнения подобных действий с целью получения прямой выгоды (ст. 163 УК РФ). Таким мнением с Москвой 24 поделился адвокат, юрист по уголовным делам Андрей Конышев.

Наказание зависит от тяжести. По части первой это ограничение свободы либо заключение на срок до четырех лет. Если вымогательство совершено группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия или в крупном размере – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом до 500 тысяч рублей.
Андрей Конышев
адвокат, юрист по уголовным делам

Что касается использования для шантажа ИИ-роликов 18+, это подпадает под распространение и изготовление порнографических материалов (ст. 242 УК РФ). Она предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, пояснил Конышев.

Если должник попал в такую ситуацию, необходимо обращаться в Следственный комитет по месту жительства с заявлением о возбуждении уголовного дела, заключил эксперт.

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