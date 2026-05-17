Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 18:15

Спорт

Российская команда Team Spirit выиграла турнир по CS2 в Астане

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/team__spirit

Российская киберспортивная команда Team Spirit победила на турнире PGL Astana 2026 по Counter-Strike 2. Общий призовой фонд составил 800 тысяч долларов, сообщает РИА Новости.

В финале россияне встретились с командой Team Falcons из Саудовской Аравии. В результате счет составил 3–0 (16:12, 13:7, 13:10). За победу Team Spirit получат 256 тысяч долларов, Team Falcons – 120 тысяч, а немецкий коллектив Mouz, который занял третье место, – 96 тысяч.

Самым ценным игроком турнира стал 19-летний россиянин Данил Крышковец из Team Spirit.

В составе российской команды также выступают Борис Воробьев, Дмитрий Соколов, Андрей Татаринович и Мирослав Плахотя. При этом среди игроков Team Falcons есть россияне Илья Осипов и Максим Лукин.

Ранее сообщалось, что с 3 по 6 декабря 2026 года в Москве пройдет фестиваль популярной культуры "Comic Con Игромир". Гостей ждут встречи со звездами, эксклюзивные показы грядущих игровых и киноновинок, автограф-сессии с кумирами и возможность приобрести уникальный фестивальный мерч. На двух сценах пройдут презентации свежих релизов, конкурсы косплея, Q&A-сессии, розыгрыши и другие развлечения.

В Москве прошел фестиваль видеоигр и анимации "Киберсуббота"

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика