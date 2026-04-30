Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 апреля, 15:03

Происшествия

Глава стройкомпании "Автодор" предстанет перед судом за хищение 18 млрд руб

Фото: MAX/"Верховный Суд России"

Верховный суд России передал в Бутырский суд Москвы для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении главы строительной компании "Автодор" Рамиля Шайдуллина о хищении более 18 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ВС.

Шайдуллин обвиняется в растрате в особо крупном размере и легализации денег. Как указано в материалах дела, он в сговоре с субподрядчиком организовал хищение бюджетных средств при строительстве участка федеральной трассы М-12 "Восток".

Сторона защиты просила ВС перенести рассмотрение дела из Татарстана в Московский регион, где находятся потерпевшая организация и большая часть свидетелей по делу.

Гендиректора стройкомпании задержали осенью 2025 года. Тогда же Басманный суд Москвы отправил его под стражу. При этом защита фигуранта ходатайствовала об избрании более мягкой меры пресечения, не связанной с арестом, однако суд просьбу отклонил.

Читайте также


судыпроисшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика