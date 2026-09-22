Блогеру Некоглаю грозит до 15 лет лишения свободы за распространение наркотиков

Некогда популярный в России блогер Некоглай задержан по подозрению в торговле наркотиками в Молдавии, сообщили СМИ. Ему грозит серьезный тюремный срок. Подробности – в материале Москвы 24.

До 15 лет тюрьмы

Фото: телеграм-канал Nekoglai; SHOT

21 сентября стало известно о том, что блогер и тиктокер Некоглай (настоящее имя – Николай Лебедев) был задержан вместе с супругой в пригороде Кишинева. Звезду соцсетей подозревают в торговле наркотиками и организации притона.

По данным СМИ, 25-летний блогер искал подростков среди своих подписчиков в соцсетях, склонял их к употреблению запрещенных веществ, а затем приглашал к себе домой. Полиция изъяла два пакета с наркотиками во время обыска 16 сентября, а также приспособления для их приготовления и упаковки.

При этом Некоглай оказал сопротивление при задержании, а его жена предприняла попытку скрыться от правоохранителей, правда, неудачную. Пару задержали на 72 часа, затем суд выдал ордера на арест на 30 дней. Известно, что им грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

"Интернет помнит все"

Фото: телеграм-канал Nekoglai

Некоглай является гражданином Молдавии. Он был выслан из России на родину в 2022-м: таким образом звезда соцсетей поплатился за пародийный ролик на солдата, который откидывал сброшенные на него с беспилотника гранаты.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тогда обратила внимание Генпрокуратуры и МВД РФ на ролик и попросила ведомства проверить его на предмет дискредитации российской армии.





Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Выродок-тиктокер вероятно посчитал, что это смешной контент. Конечно, находясь в теплой квартире в Сити и снимая глупые видео с утра до ночи, сложно понять, что переживает человек в окопе. Что переживают матери, сестры, братья, отцы, жены наших военнослужащих.

Мизулина подчеркнула, что позже блогер "трусливо удалил видео, но интернет помнит все".

В свою очередь, представитель Некоглая Роберто Панчвидзе заявил, что ролик не был направлен на дискредитацию ВС РФ, а также не являлся глумлением над подвигом солдата.

"Учитывая музыку на фоне, мимику и жесты, мы считаем, что блогер, наоборот, хотел подчеркнуть героизм поступка, но точно не дискредитировать действия России и наших солдат", – заявил представитель блогера.

Сам Некоглай подчеркивал в своих соцсетях, что не станет подавать в суд на Мизулину за оскорбления. Он также отметил, что ей "нечем заняться", кроме как просматривать видео блогеров в Сети. Тиктокер также добавил, что не удалял ролик с пародией.

Вскоре стало известно о задержании Лебедева за нарушение миграционного законодательства. Суд постановил оштрафовать блогера на 5 тысяч рублей и выдворить из РФ. В конце ноября 2022-го СМИ сообщили, что Некоглай был выслан из страны.

Уголовное дело, нападение на рэпера и помощь ВСУ

Николай Лебедев родился в Кишиневе в 2000-м. Поначалу проводил в Сети прямые трансляции на игровую тематику. Первую волну популярности блогеру принесло пародийное видео на певца Егора Крида, опубликованное в мае 2021-го.

С осени того же года начал сотрудничать со стримером Иваном Золо. Их совместные видео и прямые трансляции стали набирать большое количество просмотров. В январе 2022-го блогеры установили рекорд русскоязычного сегмента Twitch: их совместный прямой эфир одновременно смотрели 578 тысяч зрителей.

В июне 2022-го Николай вместе с группой неизвестных напал на рэпера Thrill Pill и жестко потребовал вернуть долг в размере 5,5 миллиона рублей. "Разборки" проходили с применением электрошокера. Рэпер написал на блогера заявление в полицию по факту нападения, но чем завершилось дело, неизвестно.

Более того, по данным СМИ, Лебедев собирал деньги на нужды ВСУ во время одного из стримов в 2023-м, а позже приехал в Киев и передал военным пять дронов и автомобиль. В том же году против блогера возбудили уголовное дело в РФ о клевете на Екатерину Мизулину. Помимо этого, аккаунт Некоглая внесли в реестр запрещенной информации Роскомнадзора.