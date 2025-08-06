Супруга экс-судьи Верховного суда Чечни Мусаева приговорена к 3 годам колонии

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Шалинский суд Чечни назначил супруге экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой 3 года и 11 месяцев колонии-поселения по делу о дезорганизации деятельности колонии. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

В результате Мусаеву с учетом неотбытой части наказания, которое было назначено ей Ахматовским районным судом Грозного в июле 2023 года, приговорили к 4 годам колонии-поселения.

Мусаева была задержана в 2022 году в Нижнем Новгороде и доставлена в Грозный как свидетель по делу о мошенничестве, которое было возбуждено в 2019 году. Спустя время в отношении нее было заведено дело о применении насилия против сотрудника полиции во время допроса. В связи с этим в июле 2023 года ее приговорили к 5,5 года колонии.

В сентябре 2023 года Верховный суд Чечни уменьшил этот срок на 6 месяцев. В марте прошлого года Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске смягчил решение суда до 4 лет и 9 месяцев колонии. В ноябре 2024-го она стала подозреваемой по новому делу – о применении насилия в отношении сотрудника колонии.

