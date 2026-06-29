"Московский патруль": два человека погибли из-за наркотиков на вечеринке в Подмосковье

В подмосковном поселке Бакеево во время вечеринки в арендованном доме компания отмечала день рождения, но праздник обернулся трагедией. После употребления заказанного наркотика участники вечеринки начали терять сознание: два человека погибли на месте, еще шестерых госпитализировали.

Правоохранители задержали троих подозреваемых в сбыте наркотиков: двоих продавцов и одного курьера, а также покупателя. По версии следствия, вместо заказанного наркотика им привезли более тяжелое вещество, что, вероятно, и привело к передозировке и смерти.

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