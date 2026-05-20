20 мая, 12:06

Суд развел Федора Бондарчука и Паулину Андрееву-Бондарчук

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Мировой судья судебного участка № 244 Донского района Москвы официально расторг брак режиссера Федора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой-Бондарчук. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

Положительное решение по заявлению Андреевой-Бондарчук было принято 19 мая. Как следует из материалов дела, иск поступил в суд 15 апреля, предварительная беседа состоялась 30 апреля.

Слухи о разводе пары распространились в интернете осенью 2024 года. Поклонники предположили, что Андреева-Бондарчук устала от публичной жизни и вечеринок супруга. Однако некоторые утверждали, что причиной стала измена режиссера. В ответ на это актриса заявляла о своей приверженности к закрытому образу жизни.

Весной 2025-го Андреева-Бондарчук открыто объявила о разводе с режиссером после 10 лет совместной жизни. Артистка утверждала, что решение расстаться было взаимным, и выражала надежду на дальнейшее сохранение дружбы и рабочих отношений с Бондарчуком.

При этом через несколько месяцев поклонники предположили, что пара передумала разводиться, поскольку никто из них не подал заявления. Кроме того, оба удалили пост о разладе в отношениях из соцсетей.

