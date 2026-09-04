Актриса Аронова пожаловалась на мошенников, которые делают контент на ее похудении

Актриса Мария Аронова похудела на 22 килограмма и рассказала, как на этом пытались нажиться мошенники. Подробности – в материале Москвы 24.

"Я просто перестала есть много"

Мария Аронова пообщалась с журналистами на премьере фильма "Не по-детски" и рассказала о секретах своего преображения. Народная артистка РФ призналась, что с декабря 2025-го сбросила 22 килограмма. На такой шаг актрису вдохновил сын, который и сам похудел на 45 килограммов.





Мария Аронова актриса, народная артистка РФ Я стараюсь за собой следить. Я стараюсь не есть мои любимые булки. Я просто перестала есть много. Я не могу не есть после 6, потому что до спектакля я не ем. Я отказалась от мучного, отказалась от колбас, от картошки моей любимой, жареной, к сожалению.

Однако актриса столкнулась с неожиданным "побочным эффектом": в Сети появились мошенники, которые захотели нажиться на теме ее похудения и начали публиковать контент якобы от имени Ароновой.

"Вдруг появляется моя страница с двумя галочками. И люди от моего имени рассказывают, как надо худеть, какая должна быть диета, там реклама, там зарабатывание денег идет. Мы написали заявление в прокуратуру, а сейчас опять появилась эта страница", – возмутилась Аронова.

Актриса даже призналась, что ситуация расстроила ее до слез, потому что она не представляет, что еще мошенники могут написать от ее имени.

Плотный рабочий график

Фото: кадр из сериала "Олдскул"; режиссеры – Александр Жигалкин, Евгений Шелякин; производство – Онлайн-кинотеатр START, ТНТ

54-летняя актриса не зря держит себя в форме: у Ароновой нет отбоя от рабочих предложений. В 2026-м было запланировано сразу шесть премьер с ее участием, причем фильмы и сериалы разных жанров – от комедий до драм. Одна из новинок – комедия "Не по-детски" – расскажет о шоумене-цинике, которому приходится быть ближе к народу. Главную роль исполнил Сергей Безруков, один из центральных персонажей достался Федору Добронравову.

В День знаний начался второй сезон сериала "Олдскул", съемки которого завершились в апреле. Первый сезон проекта о строгом учителе математики, которая стала последней, кто удостоился звания "Учитель года СССР", с успехом был показан на стриминговых сервисах.

С 17 сентября в кинотеатрах начнется показ фэнтези "Как Иван в сказку попал". Фильм расскажет о современном мальчике Ване, который однажды оказался в мире русских сказок, где ему предстоит столкнуться с нечистой силой и совершить подвиг. В картине также снялись Ирина Горбачева и певица Пелагея.

Кроме того, в апреле вышла драма "Хейтер". В центре повествования анонимный стример, втягивающий в провокации в Сети самых разных людей. В итоге его действия приводят к тому, что онлайн-травля начинает разрушать реальные судьбы. В фильме вместе с Ароновой сыграли Алексей Серебряков, Павел Деревянко, Любовь Аксенова, Александр Самойленко, Ирина Пегова, Елена Подкаминская, Станислав Бондаренко и другие.

В апреле также вышла комедия под названием "Новая теща", в которой сюжет развивается вокруг вечной темы взаимоотношений зятя и матери жены. Компанию Ароновой на съемочной площадке составили Гарик Харламов, Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук и другие.

Также в августе 2026-го завершились съемки комедийного сериала "Праздники". Проект рассказывает, как несколько поколений одной семьи, у которых не так много общего, раз за разом собираются за одним столом в честь какого-либо праздника. Дата премьеры пока неизвестна, но, предположительно, новые серии выйдут до конца 2026-го.

При этом на фоне такого плотного рабочего графика в начале 2026-го СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у артистки, однако в разговоре с РИА Новости Аронова опровергла слухи.

Карьера и семья

Мария Аронова родилась в подмосковном Долгопрудном в 1972-м. Окончила театральное училище им. Бориса Щукина. С 1994 года служит в театре имени Вахтангова.

Актриса дебютировала в кино в 1995-м в фильме "Летние люди". Ее фильмография насчитывает более 90 проектов, в числе которых "Артистка", "Московские окна", "Бригада", "Солдаты", "Лед", "Восьмидесятые", "Пара из будущего" и многие другие. Аронова удостоилась множества профессиональных премий, например, в ее коллекции статуэтки "Ника" и "Золотой орел" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Артистка".

Также вела различные программы на телевидении.

Аронова вышла замуж за Евгения Фомина в 2018-м, который, по данным СМИ, работал начальником транспортного цеха в Театре им. Евгения Вахтангова. До этого пара жила вместе около 20 лет, воспитала дочь Серафиму. У актрисы также есть старший сын Владислав от Владислава Гандрабуры, с которым та познакомилась в студенчестве, однако отношения не сложились.